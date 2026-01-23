Лапорта раскрыл карты: когда Барселона выберет президента
Кто бросит вызов действующему главе Барсы
Глава «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил дату предстоящих выборов на пост президента организации. По результатам заседания совета директоров каталонского коллектива было определено, что голосование состоится 15 марта.
«Выборы назначены на 15 марта», – передает заявление Лапорты пресс–служба на официальной странице сине–гранатовых в социальной сети Х.
Избранный руководитель клуба официально примет полномочия 1 июля.
Напомним, что Жоан Лапорта возглавляет «Барселону» с 2021 года и намерен претендовать на переизбрание. Его оппонентами в предвыборной гонке станут Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.
На данный момент после 20 туров испанской Ла Лиги «Барселона» имеет в своем активе 49 очков. Команда занимает первую строчку в таблице, опережая мадридский «Реал» на один балл.
