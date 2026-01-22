Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не прощаемся. В Барселоне сказали, почему отпустили капитана в Жирону
Испания
22 января 2026, 15:05 | Обновлено 22 января 2026, 15:26
Лапорта не прощается с тер Штегеном

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассчитывает, что летом вратарь Марк-Андре тер Штеген вернется в команду, а пока немец будет выступать за Жирону на правах аренды.

«Это временно. Мы говорим ему до свидания, а не прощай. Марку-Андре нужно играть, он только восстановился после травмы, поэтому воспользовались шансом на аренду. Он хочет на чемпионат мира, и ему нужна практика».

«Мы летом обсудим ситуацию, потому что у него контракт с клубом, тер Штеген – наш игрок», – сказал Лапорта.

Опытный кипер перебрался в Жирону на правах аренды до конца сезона.

По теме:
Букмекер стал партнером Ла Лиги в Латинской Америке
Левандовски забивал в 15 сезонах ЛЧ подряд. Лишь у троих игроков больше
Левандовски сравнялся с легендами: впереди только Месси и Бензема
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Марк-Андре тер Штеген Жоан Лапорта




