Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру

Защитник одесского «Черноморца» и бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий не собирается покидать клуб Первой лиги, несмотря на слухи, которые отправляли игрока в Казахстан.

По информации ТаТоТаке, опытный 36-летний футболист сообщил «морякам«, что вернется в расположение команды сразу, как будет готов возобновить тренировочный процесс. Ориентировочная дата – 15 февраля.

«Черноморец» вернулся из отпуска 26 января – клуб собрался на базе в Совиньоне без Ракицкого, но с новым главным тренером. Вместо Александра Кучера, который покинул «моряков», на должность наставника был назначен известный украинский специалист Роман Григорчук.

Ракицкий присоединился к одесскому клубу в марте 2025 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Черноморец» продолжает бороться за выход в элитный дивизион – команда набрала 38 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице.