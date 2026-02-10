Из-за тяжелой ситуации легионеры украинского клуба остались в Бразилии

В связи с тяжелой ситуацией с энергосистемой и климатическими условиями было принято решение, что латиноамериканские игроки футбольного клуба ЮКСА на первом этапе зимних сборов будут готовиться на тренировочной базе партнера клуба Пабло Буэно «MDEZ360» в Порту-Алегри (Бразилия).

Процесс происходит под руководством тренеров и синхронизирован с той нагрузкой, которую получают игроки, находящиеся в общей группе.

Атакующий полузащитник Матеус Пальярини рассказал о ходе подготовки, собственных ожиданиях от второй части сезона и поделился мнением о ситуации в Украине:

– Как проходят тренировки/подготовка в Бразилии?

– Тренировки в Бразилии проходят очень хорошо. Нас ежедневно сопровождают высококвалифицированные специалисты, благодаря чему наш прогресс постоянен. Инфраструктура MDEZ360 – невероятная, поэтому у нас есть все необходимое, чтобы быть полностью готовыми физически.

– Как оцениваешь свою физическую форму на данный момент и какое твое видение нового футбольного года?

– Чувствую себя очень хорошо физически. Я и мои партнеры по команде много работаем каждый день, а команда по физической подготовке MDez предоставляет нам все необходимое сопровождение для ежедневного развития.

Верю, это будет очень положительный год как в индивидуальном, так и в командном плане. Знаю, что у нашей команды есть все возможности одержать больше побед и занять лучшее место в турнирной таблице.

– Следишь ли ты за ситуацией в Украине, в частности, в контексте отключений электроэнергии и сильных морозов?

– Да, даже находясь в Бразилии, я каждый день слежу за новостями из Украины. Благодаря соцсетям ЮКСА мы наблюдаем, как ребята тренируются на базе в Тарасовке.

Мы знаем о трудностях, связанных с отсутствием электроэнергии и сильными морозами в этот период года, но украинский народ сильный и устойчивый. Я уверен, что вскоре эти условия улучшатся. Хочу сказать, что уже очень соскучились по нашим украинским партнерам по команде, – рассказал Матеус.

