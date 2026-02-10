Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Из-за тяжелой ситуации легионеры украинского клуба остались в Бразилии
Украина. Первая лига
10 февраля 2026, 14:37 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:20
Из-за тяжелой ситуации легионеры украинского клуба остались в Бразилии

Атакующий полузащитник Матеус Пальярини рассказал о ситуации из лагеря ЮКСА

ФК ЮКСА Тарасовка. Матеус Пальярини

В связи с тяжелой ситуацией с энергосистемой и климатическими условиями было принято решение, что латиноамериканские игроки футбольного клуба ЮКСА на первом этапе зимних сборов будут готовиться на тренировочной базе партнера клуба Пабло Буэно «MDEZ360» в Порту-Алегри (Бразилия).

Процесс происходит под руководством тренеров и синхронизирован с той нагрузкой, которую получают игроки, находящиеся в общей группе.

Атакующий полузащитник Матеус Пальярини рассказал о ходе подготовки, собственных ожиданиях от второй части сезона и поделился мнением о ситуации в Украине:

– Как проходят тренировки/подготовка в Бразилии?

– Тренировки в Бразилии проходят очень хорошо. Нас ежедневно сопровождают высококвалифицированные специалисты, благодаря чему наш прогресс постоянен. Инфраструктура MDEZ360 – невероятная, поэтому у нас есть все необходимое, чтобы быть полностью готовыми физически.

– Как оцениваешь свою физическую форму на данный момент и какое твое видение нового футбольного года?

– Чувствую себя очень хорошо физически. Я и мои партнеры по команде много работаем каждый день, а команда по физической подготовке MDez предоставляет нам все необходимое сопровождение для ежедневного развития.

Верю, это будет очень положительный год как в индивидуальном, так и в командном плане. Знаю, что у нашей команды есть все возможности одержать больше побед и занять лучшее место в турнирной таблице.

– Следишь ли ты за ситуацией в Украине, в частности, в контексте отключений электроэнергии и сильных морозов?

– Да, даже находясь в Бразилии, я каждый день слежу за новостями из Украины. Благодаря соцсетям ЮКСА мы наблюдаем, как ребята тренируются на базе в Тарасовке.

Мы знаем о трудностях, связанных с отсутствием электроэнергии и сильными морозами в этот период года, но украинский народ сильный и устойчивый. Я уверен, что вскоре эти условия улучшатся. Хочу сказать, что уже очень соскучились по нашим украинским партнерам по команде, – рассказал Матеус.

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 18 15 3 0 42 - 13 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 48
2 Левый берег 18 12 3 3 31 - 12 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец 39
3 Черноморец 18 11 5 2 27 - 11 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 38
4 Ингулец 18 10 6 2 32 - 14 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов 36
5 Агробизнес 18 10 3 5 21 - 17 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 33
6 Прикарпатье 18 7 4 7 24 - 21 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 25
7 ЮКСА 18 6 5 7 18 - 20 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 23
8 Нива Тернополь 18 6 5 7 18 - 22 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 23
9 Ворскла 18 5 6 7 16 - 17 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 21
10 Виктория 18 5 4 9 21 - 25 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 19
11 Чернигов 17 5 4 8 16 - 20 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов 19
12 Металлист 17 4 4 9 15 - 21 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 16
13 Пробой 18 4 4 10 16 - 27 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 16
14 Феникс-Мариуполь 18 4 4 10 11 - 22 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 16
15 Подолье 18 3 5 10 13 - 29 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 14
16 Металлург Зп 18 1 5 12 7 - 37 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп 8
Полная таблица

По теме:
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера. Сыграет ли Проспер против ЛНЗ?
Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Семь мячей на двоих. Полесье в спарринге обыграло испанскую Гранаду
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка российско-украинская война учебно-тренировочные сборы Матеус Сьебен Пальярини
