Украина. Премьер лига10 февраля 2026, 17:23 | Обновлено 10 февраля 2026, 17:28
ВИДЕО. Олег Горин открыл счет для ЛНЗ в товарищеском матче с Шахтером
На 53-й минуте навес со штрафного завершился взятием ворот горняков
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.
Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
На 53-й минуте спарринга навес со штрафного завершился взятием ворот горняков.
Олег Горин на добивании открыл счет в товарищеском матче ЛНЗ против Шахтера (1:0).
ГОЛ! 0:1. Олег Горин, 53 мин
