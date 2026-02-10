Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Олег Горин открыл счет для ЛНЗ в товарищеском матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 17:23 | Обновлено 10 февраля 2026, 17:28
ВИДЕО. Олег Горин открыл счет для ЛНЗ в товарищеском матче с Шахтером

На 53-й минуте навес со штрафного завершился взятием ворот горняков

ФК Шахтер

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

На 53-й минуте спарринга навес со штрафного завершился взятием ворот горняков.

Олег Горин на добивании открыл счет в товарищеском матче ЛНЗ против Шахтера (1:0).

ГОЛ! 0:1. Олег Горин, 53 мин

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Олег Горин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
