ВИДЕО. Олег Горин открыл счет для ЛНЗ в товарищеском матче с Шахтером

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

На 53-й минуте спарринга навес со штрафного завершился взятием ворот горняков.

Олег Горин на добивании открыл счет в товарищеском матче ЛНЗ против Шахтера (1:0).

ГОЛ! 0:1. Олег Горин, 53 мин