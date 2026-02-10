Полесье надолго потеряло легионера. Он едва не травмировал Усика
Жоао Виалле выбыл на 4 месяца
Бразильский защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле получил травму колена.
По информации клубной пресс-службы, медицинский штаб по результатам углубленного МРТ-обследования диагностировал у 23-летнего футболиста разрыв мениска.
В ближайшее время игрок перенесет операцию.
По прогнозам врачей, процесс восстановления и реабилитации продлится до четырех месяцев.
В сезоне 2025/26 Жоао Виалле провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
Ранее Жоао Виалле чуть не травмировал Александра Усика.
