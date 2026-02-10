Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье надолго потеряло легионера. Он едва не травмировал Усика
10 февраля 2026, 18:41
Полесье надолго потеряло легионера. Он едва не травмировал Усика

Жоао Виалле выбыл на 4 месяца

ФК Полесье

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле получил травму колена.

По информации клубной пресс-службы, медицинский штаб по результатам углубленного МРТ-обследования диагностировал у 23-летнего футболиста разрыв мениска.

В ближайшее время игрок перенесет операцию.

По прогнозам врачей, процесс восстановления и реабилитации продлится до четырех месяцев.

В сезоне 2025/26 Жоао Виалле провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее Жоао Виалле чуть не травмировал Александра Усика.

Жоао Виалле Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма травма колена
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
