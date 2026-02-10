Во вторник, 10 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports и на собственной OTT-платформе.