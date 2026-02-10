Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
10.02.2026 21:30 – 1 0 : 0
Борнмут
Англия
10 февраля 2026, 21:30 |
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 26-го тура АПЛ начнется 10 февраля в 21:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports и на собственной OTT-платформе.

Эвертон – Борнмут
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
По теме:
Челси – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Борнмут
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Эвертон Борнмут Эвертон - Борнмут Виталий Миколенко
