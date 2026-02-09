Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Эвертон
10.02.2026 21:30 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 февраля 2026, 21:29 | Обновлено 09 февраля 2026, 21:50
34
0

Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 10 февраля в 21:30 по Киеву

09 февраля 2026, 21:29 | Обновлено 09 февраля 2026, 21:50
34
0
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Эвертон

Во вторник, 10 февраля состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Эвертон

Для «ирисок» сезон проходит очень неплохо. После 25 туров Премьер-лиги на балансе клуба есть 37 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 8-е место турнирной таблицы. Хотя расстояние между клубами до сих пор не слишком велико – и от 5-й, и от 14-й позиции «Эвертон» отделяет 6 очков.

В Кубке Англии коллектив вылетел на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Сандерленда».

Борнмут

После серии неудачных результатов «вишням» снова удалось найти свою игру. В общей сложности, за 25 игр чемпионата Англии клуб набрал 34 зачетных пункта, благодаря которым находится на 11-м месте турнирной таблицы. Лишь 5 баллов отделяют клуб от 6-й и от 15-й ступени.

В Кубке Англии «Борнмут» также вылетел на стадии 1/32 финала, где уступил «Ньюкаслу» в серии пенальти.

Личные встречи

В предыдущих пяти матчах между клубами ощутимое преимущество имеет «Борнмут». За этот отрезок вишни одержали 4 победы, а ирискам удалось выиграть только раз.

Интересные факты

  • «Эвертон» не победил ни в одном из 5 последних домашних матчей – на счету команды 3 ничьи и 2 поражения.
  • «Борнмут» не проигрывает в АПЛ уже 4 игры подряд, «Эвертон» – 5.
  • «Борнмут» забил 41 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 5-й лучший результат среди всех команд.
  • В последних 7 поединках «Эвертон» сохранил ворота сухими только раз.

Прогноз

Каждая из команд начала набирать хорошую форму, поэтому спрогнозировать победителя будет достаточно сложно. Именно поэтому я буду отталкиваться от голов и поставлю на обе забьют (с коэффициентом – 1.66 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
10 февраля 2026 -
21:30
Борнмут
Обе забьют 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Другие виды | 08 февраля 2026, 20:49 6
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая

Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м

Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ
Футбол | 09 февраля 2026, 19:45 0
Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ
Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ

Эрен Айдин покинул «Верес» и переходит в «Зиру»

Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Футбол | 09.02.2026, 12:12
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 09.02.2026, 01:55
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Олимпийские игры | 09.02.2026, 06:23
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 25
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Склоним головы. 24-летний футболист погиб под Угледаром
Склоним головы. 24-летний футболист погиб под Угледаром
08.02.2026, 09:00
Война
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем