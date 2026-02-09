Во вторник, 10 февраля состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Эвертон

Для «ирисок» сезон проходит очень неплохо. После 25 туров Премьер-лиги на балансе клуба есть 37 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 8-е место турнирной таблицы. Хотя расстояние между клубами до сих пор не слишком велико – и от 5-й, и от 14-й позиции «Эвертон» отделяет 6 очков.

В Кубке Англии коллектив вылетел на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Сандерленда».

Борнмут

После серии неудачных результатов «вишням» снова удалось найти свою игру. В общей сложности, за 25 игр чемпионата Англии клуб набрал 34 зачетных пункта, благодаря которым находится на 11-м месте турнирной таблицы. Лишь 5 баллов отделяют клуб от 6-й и от 15-й ступени.

В Кубке Англии «Борнмут» также вылетел на стадии 1/32 финала, где уступил «Ньюкаслу» в серии пенальти.

Личные встречи

В предыдущих пяти матчах между клубами ощутимое преимущество имеет «Борнмут». За этот отрезок вишни одержали 4 победы, а ирискам удалось выиграть только раз.

Интересные факты

«Эвертон» не победил ни в одном из 5 последних домашних матчей – на счету команды 3 ничьи и 2 поражения.

«Борнмут» не проигрывает в АПЛ уже 4 игры подряд, «Эвертон» – 5.

«Борнмут» забил 41 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 5-й лучший результат среди всех команд.

В последних 7 поединках «Эвертон» сохранил ворота сухими только раз.

Прогноз

Каждая из команд начала набирать хорошую форму, поэтому спрогнозировать победителя будет достаточно сложно. Именно поэтому я буду отталкиваться от голов и поставлю на обе забьют (с коэффициентом – 1.66 по линии БК betking).