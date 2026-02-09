Во вторник, 10 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 21:30

Челси

Довольно нестабильный сезон проводят лондонцы, хотя после прихода Лиама Росеньора их результаты немного улучшились. В общем, после 25 туров Премьер-лиги на балансе «Челси» есть 43 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 на данный момент составляет всего 4 очка. В Кубке Англии коллектив одолел «Чарльтон» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Халла».

В Лиге чемпионов англичанам удалось набрать 16 баллов за 8 туров и занять 6 позицию общего зачета, которая позволит принять участие в 1/8 финала турнира.

Лидс

Для новичка Премьер-лиги сезон проходит очень даже неплохо. За 25 матчей чемпионата коллектив завоевал 29 очков, благодаря которым теперь занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета «павлинам» удалось оторваться уже на 6 баллов, столько же отделяет их от 10-й позиции.

В Кубке Англии «Лидс» одолел «Дерби Каунти» и прошел в 1/16 финала, где будет противостоять «Бирмингему».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами «Челси» имеет небольшое преимущество. Лондонцы одержали 3 победы, а «Лидс» выиграл 2 матча.

Интересные факты

«Челси» победил в 6/7 предыдущих матчах.

«Лидс» не смог победить ни в одном из 9 предыдущих выездных поединков Премьер-лиги.

За последние 7 игр «Лидс» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

«Челси» в свою очередь пропускали в каждом из 5 предыдущих матчей.

Прогноз

В последних играх «Челси» набрал очень хорошую форму, а «Лидс» в общем-то не слишком уверен на выезде. Поэтому я поставлю на победу лондонцев (с коэффициентом 1.58 по линии БК betking).