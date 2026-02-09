Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Челси
10.02.2026 21:30 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 февраля 2026, 22:04 |
18
0

Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 10 февраля в 21:30 по Киеву

09 февраля 2026, 22:04 |
18
0
Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Челси

Во вторник, 10 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 21:30

Челси

Довольно нестабильный сезон проводят лондонцы, хотя после прихода Лиама Росеньора их результаты немного улучшились. В общем, после 25 туров Премьер-лиги на балансе «Челси» есть 43 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 на данный момент составляет всего 4 очка. В Кубке Англии коллектив одолел «Чарльтон» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Халла».

В Лиге чемпионов англичанам удалось набрать 16 баллов за 8 туров и занять 6 позицию общего зачета, которая позволит принять участие в 1/8 финала турнира.

Лидс

Для новичка Премьер-лиги сезон проходит очень даже неплохо. За 25 матчей чемпионата коллектив завоевал 29 очков, благодаря которым теперь занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета «павлинам» удалось оторваться уже на 6 баллов, столько же отделяет их от 10-й позиции.

В Кубке Англии «Лидс» одолел «Дерби Каунти» и прошел в 1/16 финала, где будет противостоять «Бирмингему».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами «Челси» имеет небольшое преимущество. Лондонцы одержали 3 победы, а «Лидс» выиграл 2 матча.

Интересные факты

  • «Челси» победил в 6/7 предыдущих матчах.
  • «Лидс» не смог победить ни в одном из 9 предыдущих выездных поединков Премьер-лиги.
  • За последние 7 игр «Лидс» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
  • «Челси» в свою очередь пропускали в каждом из 5 предыдущих матчей.

Прогноз

В последних играх «Челси» набрал очень хорошую форму, а «Лидс» в общем-то не слишком уверен на выезде. Поэтому я поставлю на победу лондонцев (с коэффициентом 1.58 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Челси
10 февраля 2026 -
21:30
Лидс
Победа Челси 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лидс - Челси Челси Лидс прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Бокс | 09 февраля 2026, 08:14 1
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»

Виталий – о Дональде Трампе

Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Футбол | 09 февраля 2026, 19:15 1
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ

Sport.ua собрал все трансферы английских клубов во время зимнего межсезонья в одном месте

Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 09.02.2026, 01:55
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Ястремская выиграла стартовый матч супертурнира в Дохе и вышла на Свитолину
Теннис | 09.02.2026, 15:11
Ястремская выиграла стартовый матч супертурнира в Дохе и вышла на Свитолину
Ястремская выиграла стартовый матч супертурнира в Дохе и вышла на Свитолину
Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Футбол | 09.02.2026, 01:01
Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 25
Футбол
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 11
Футбол
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
08.02.2026, 07:33 5
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем