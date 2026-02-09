ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объявил о назначении нового главного тренера женской сборной Украины по футболу.

Главную женскую команду страны возглавила Ия Андрущак, известная по работе с полтавской «Ворсклой».

Уже в скором времени женская сборная примет участие в женской Лиге наций-2027, которая одновременно станет отборочным турниром в зоне УЕФА к ЧМ-2027.

Украину ждут противостояния с лидерами мирового футбола: Испанией и Англией, а также сборной Исландии.

Напомним, бывший тренер команды Владимир Пятенко по личным причинам не стал продлевать контракт с УАФ.