  ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
Сборная УКРАИНЫ
09 февраля 2026, 14:39 |
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную

Новым тренером женской сборной Украины стала Ия Андрущак

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объявил о назначении нового главного тренера женской сборной Украины по футболу.

Главную женскую команду страны возглавила Ия Андрущак, известная по работе с полтавской «Ворсклой».

Уже в скором времени женская сборная примет участие в женской Лиге наций-2027, которая одновременно станет отборочным турниром в зоне УЕФА к ЧМ-2027.

Украину ждут противостояния с лидерами мирового футбола: Испанией и Англией, а также сборной Исландии.

Напомним, бывший тренер команды Владимир Пятенко по личным причинам не стал продлевать контракт с УАФ.

  

Андрей Шевченко Ия Андрущак женская сборная Украины по футболу назначение тренера
