ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
Новым тренером женской сборной Украины стала Ия Андрущак
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объявил о назначении нового главного тренера женской сборной Украины по футболу.
Главную женскую команду страны возглавила Ия Андрущак, известная по работе с полтавской «Ворсклой».
Уже в скором времени женская сборная примет участие в женской Лиге наций-2027, которая одновременно станет отборочным турниром в зоне УЕФА к ЧМ-2027.
Украину ждут противостояния с лидерами мирового футбола: Испанией и Англией, а также сборной Исландии.
Напомним, бывший тренер команды Владимир Пятенко по личным причинам не стал продлевать контракт с УАФ.
