В УАФ не заложены средства на подготовку к участию сборной Украины на ЧМ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко сообщил, что в бюджете организации не заложены средства на подготовку к возможному участию сборной Украины на ЧМ-2026.

Однако, если подопечные Сергея Реброва завоюют путевку на мундиаль, УАФ получит дополнительные поступления от ФИФА.

26 марта «сине-желтые» сыграют против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира. В случае победы сборная Украины встретится в решающем матче против победителя пары Польша – Албания.

Об этом функционер рассказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, которая началась 9 февраля в 12:00 в киевском Доме футбола.

Это мероприятие посвящено итогам работы команды Андрея Николаевича на должности президента ассоциации. Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола 25 января 2024 на XXVI Конгрессе УАФ.

ФОТО. Годовой финансовый отчет Украинской ассоциации футбола