Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока идет война, мы против возвращения россиян в футбол»
Другие новости
09 февраля 2026, 13:13 |
87
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока идет война, мы против возвращения россиян в футбол»

Что сказал президент УАФ во время пресс-конференции, посвященной итогам его работы

09 февраля 2026, 13:13 |
87
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока идет война, мы против возвращения россиян в футбол»
УАФ. Андрей Шевченко

В понедельник, 9 февраля в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ.

В ходе общения с медиа президент УАФ очертил позицию ассоциации по ключевым международным и внутренним вопросам, в частности – возможному допуску российских команд к соревнованиям, статусу украинских легионеров в странах Европы, внедрению механизма прямой компенсации для первых детских тренеров, а также представил обновленную организационную структуру администрации УАФ.

«Хочу начать с главной новости недели, которая всколыхнула всех и касается каждого. Речь идет об интервью президента ФИФА Джанни Инфантино по поводу возможного допуска россиян в футбол. УАФ среагировала немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко выразили нашу позицию, которая остается неизменной: пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол.

За эти дни произошла коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. Совет ФИФА не рассматривает вопрос возвращения россиян – эту информацию также обнародовали европейские СМИ.

Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашей позиции. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохраняется, возвращение россиян в соревнования не рассматривается.

Теперь переходим к хорошим новостям. Речь идет о статусе украинских легионеров в Европе.

Как известно, большинство европейских стран применяет квоты к украинским футболистам-легионерам. Наша команда собрала юридические аргументы и доказательную базу, чтобы исправить это. Мы обратились в ассоциации с объяснением, что в соответствии с нормами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (статья 17) такие ограничения имеют признаки дискриминации. Мы предложили пересмотреть внутренние нормы регламентов этих стран.

По результатам переговоров мы достигли положительных решений со стороны Испании, Франции, Нидерландов и Германии по поводу соревнований, в которых действовали эти ограничения. Переговоры с другими ассоциациями продолжаются. Украинские спортсмены имеют право на полноценную евроинтеграцию и равные условия доступа к соревнованиям.

И еще одна свежая и эксклюзивная новость, которая уже касается наших внутренних футбольных дел.

Для меня всегда был важен вопрос уважения к детским тренерам. Для тех людей, которые закладывают первые футбольные знания будущим игрокам сборной Украины и профессиональных клубов.

На прошлой неделе Исполком УАФ утвердил важное приложение к регламенту по статусу и трансферу футболистов. Теперь все первые детские тренеры будут гарантированно получать компенсацию за подготовку футболиста. Раньше эти средства получали только школы и клубы. Мы это исправили.

Каждый детский тренер должен быть уверен, что его труд оценен по достоинству, и он может быть полностью сосредоточен на воспитании талантов.

УАФ – главный орган регулирования и развития футбола в Украине. Но наши ресурсы ограничены рамками, устанавливаемыми нашими главными стейкхолдерами – УЕФА и ФИФА.

Бюджет УАФ – практически неизменен. Поэтому главное в деятельности ассоциации – то, как команда распределяет эти средства между направлениями и реальными проектами и какие результаты это приносит. Предлагаю обратить ваше внимание именно на это.

Главное в эффективной работе – создать команду людей, которые берут на себя ответственность и профессионально выполняют свои обязанности. Потому представляю новую оргструктуру администрации УАФ.

Вся деятельность УАФ поделена на пять дирекций, по каждой из которых был определен ответственный. Только дисциплинарные органы, отдел арбитража и направление расследований работают независимо от них. Внутреннее управление осуществляет орган «Координационный совет», в который входят президент, вице-президенты, генеральный секретарь и пять директоров направлений.

Это верхушка оргструктуры. Детальнее она будет представлена ​​на официальных ресурсах УАФ. А структура футбольных сборных не меняется, возглавляет ее Сергей Ребров.

Я часто повторяю слово «команда» – и еще раз хочу отметить это. Процессы и реформы, которые мы запустили, нуждаются в слаженных действиях большого количества специалистов. УАФ сегодня – это 200 штатных работников».

По теме:
Склоним головы. Два года назад на войне погиб 27-летний футбольный рефери
Умер экс-капитан и тренер Зирки, отец рефери ФИФА
Склоним головы. Историк, «поджигатель «Жовтня», фанат погиб под Бахмутом
футбол
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу
Футбол | 09 февраля 2026, 10:27 0
Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу
Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу

Владислав Герич вернулся в расположение одесского «Черноморца», где ранее играл на правах аренды

Объявлен стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кудровки
Футбол | 09 февраля 2026, 09:49 2
Объявлен стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кудровки
Объявлен стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кудровки

Начало товарищеского матча 8 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30

КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Бокс | 09.02.2026, 08:14
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08.02.2026, 19:16
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Другие виды | 08.02.2026, 20:49
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 2
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем