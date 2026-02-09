Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Петрокуб – 0:1. Спарринг в Турции. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Оболонь
05.02.2026 15:00 – FT 0 : 1
Петрокуб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 14:05 | Обновлено 09 февраля 2026, 14:34
18
0

Оболонь – Петрокуб – 0:1. Спарринг в Турции. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на зимних сборах

09 февраля 2026, 14:05 | Обновлено 09 февраля 2026, 14:34
18
0
Оболонь – Петрокуб – 0:1. Спарринг в Турции. Видео гола и обзор матча
ФК Оболонь

Киевская Оболонь продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ.

Пивовары сыграли товарищеский матч с Петрокубом из Молдовы на зимних сборах в Турции и уступили с минимальным счетом 0:1.

Матч начался с раннего гола. Уже на первой минуте арбитр назначил пенальти в ворота Оболони после фола на игроке Петрокуба. Владимир Амброс реализовал 11-метровый удар, и этот забитый мяч стал единственным в игре.

Оболонь создала несколько опасных моментов, однако реализовать их не удалось. Киевская команда продолжает работу на сборах, готовясь к матчам второй части сезона.

Товарищеский матч. Турция, 5 февраля 2026

Оболонь (Украина) – Петрокуб (Молдова) – 0:1

Голы: Владимир Амброс, 2 (пен)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Рух – Рудеш – 0:2. Второе поражение за день. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Лиепая – 1:1. Парако забил. Видео голов и обзор матча
Рух Львов – Триглав – 1:4. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Петрокуб Хынчешты контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09 февраля 2026, 06:42 1
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо

Николай Шапаренко продлил соглашение на пять лет

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока идет война, мы против возвращения россиян в футбол»
Футбол | 09 февраля 2026, 13:13 3
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока идет война, мы против возвращения россиян в футбол»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока идет война, мы против возвращения россиян в футбол»

Что сказал президент УАФ во время пресс-конференции, посвященной итогам его работы

Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бокс | 09.02.2026, 09:39
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
Футбол | 09.02.2026, 13:17
Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 9
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 11
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем