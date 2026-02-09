Оболонь – Петрокуб – 0:1. Спарринг в Турции. Видео гола и обзор матча

Киевская Оболонь продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ.

Пивовары сыграли товарищеский матч с Петрокубом из Молдовы на зимних сборах в Турции и уступили с минимальным счетом 0:1.

Матч начался с раннего гола. Уже на первой минуте арбитр назначил пенальти в ворота Оболони после фола на игроке Петрокуба. Владимир Амброс реализовал 11-метровый удар, и этот забитый мяч стал единственным в игре.

Оболонь создала несколько опасных моментов, однако реализовать их не удалось. Киевская команда продолжает работу на сборах, готовясь к матчам второй части сезона.

Товарищеский матч. Турция, 5 февраля 2026

Оболонь (Украина) – Петрокуб (Молдова) – 0:1

Голы: Владимир Амброс, 2 (пен)

