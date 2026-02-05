Пропустили быстрый гол. Оболонь проиграла молдовскому Петрокубу
Поединок «Оболонь» – «Петрокуб» завершился со счетом 0:1
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 февраля, «пивовары» сыграли контрольный матч с клубом «Петрокуб» из Молдовы.
Уже на первой минуте поединка арбитр назначил пенальти в ворота «Оболони». Голкипер киевского клуба сбил соперника.
Пенальти реализовал Владимир Амбросос. Игрок «Петрокуба» пробил в левый угол, в то время как вратарь пригнул в правый.
У команд было еще очень много времени. Но этот гол так и остался единственным в матче.
Товарищеский матч. Турция. 5 февраля
«Оболонь» (Украина) – «Петрокуб» (Молдова) – 0:1
Гол: Амбросос, 2, (пенальти)
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила
Не без проблем в финал пробрались испанцы