Пропустили быстрый гол. Оболонь проиграла молдовскому Петрокубу

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 февраля, «пивовары» сыграли контрольный матч с клубом «Петрокуб» из Молдовы.

Уже на первой минуте поединка арбитр назначил пенальти в ворота «Оболони». Голкипер киевского клуба сбил соперника.

Пенальти реализовал Владимир Амбросос. Игрок «Петрокуба» пробил в левый угол, в то время как вратарь пригнул в правый.

У команд было еще очень много времени. Но этот гол так и остался единственным в матче.

Товарищеский матч. Турция. 5 февраля

«Оболонь» (Украина) – «Петрокуб» (Молдова) – 0:1

Гол: Амбросос, 2, (пенальти)

Видеозапись матча