ФОТО. В семье звезды футбола родится третий ребенок
Илкай Гюндоган и его жена Сара ждут пополнение в семье
Футболист «Галатасарая» Илкай Гюндоган и его супруга Сара Гюндоган поделились радостной новостью – пара ожидает рождения ребенка.
Об этом стало известно после публикации в Instagram, где Сара появилась в трогательном видео, продемонстрировав округлившийся живот. Пост быстро собрал множество поздравлений от болельщиков, друзей и представителей футбольного мира.
Напомним, Гюндоган и его жена уже воспитывают двоих детей. Семья не скрывает счастливые моменты личной жизни и регулярно делится ими в соцсетях.
В комментариях под публикацией пару массово поздравляют с будущим пополнением, желая здоровья и счастливого родительства.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике
Пеп прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским Арсеналом