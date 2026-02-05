ФОТО. В семье звезды футбола родится третий ребенок

Футболист «Галатасарая» Илкай Гюндоган и его супруга Сара Гюндоган поделились радостной новостью – пара ожидает рождения ребенка.

Об этом стало известно после публикации в Instagram, где Сара появилась в трогательном видео, продемонстрировав округлившийся живот. Пост быстро собрал множество поздравлений от болельщиков, друзей и представителей футбольного мира.

Напомним, Гюндоган и его жена уже воспитывают двоих детей. Семья не скрывает счастливые моменты личной жизни и регулярно делится ими в соцсетях.

В комментариях под публикацией пару массово поздравляют с будущим пополнением, желая здоровья и счастливого родительства.