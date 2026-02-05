В УПЛ появится новый Бруниньо? Шахтер сделал предложение по таланту

«Шахтер» сделал предложение по 17-летнему правому вингеру «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Браге Рамосу, которого на родине называют просто Бруниньо.

По информации журналистки Моник Вилелы, руководство бразильского клуба в настоящий момент оценивает полученное предложение от украинской стороны.

Даже если предложение «Шахтера» по Бруниньо будет принято, в Украину футболист сможет перебраться не раньше лета, так как свое 18-летие он отпразднует лишь в августе.

Бруниньо является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе», за первую команду которого уже успел сыграть 7 матчей в чемпионате штата и отличился в них 3 забитыми мячами.

Напомним, ныне в УПЛ уже выступает футболист под именем Бруниньо – атакующий хавбек «Карпат», которого в последние дни активно прочат в чемпионат Израиля.