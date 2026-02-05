Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 17:10
В УПЛ появится новый Бруниньо? Шахтер сделал предложение по таланту

«Горняки» хотят подписать 17-летнего вингера из «Атлетико Паранаэнсе»

В УПЛ появится новый Бруниньо? Шахтер сделал предложение по таланту
ФК Атлетико Паранаэнсе. Бруниньо

«Шахтер» сделал предложение по 17-летнему правому вингеру «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Браге Рамосу, которого на родине называют просто Бруниньо.

По информации журналистки Моник Вилелы, руководство бразильского клуба в настоящий момент оценивает полученное предложение от украинской стороны.

Даже если предложение «Шахтера» по Бруниньо будет принято, в Украину футболист сможет перебраться не раньше лета, так как свое 18-летие он отпразднует лишь в августе.

Бруниньо является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе», за первую команду которого уже успел сыграть 7 матчей в чемпионате штата и отличился в них 3 забитыми мячами.

Напомним, ныне в УПЛ уже выступает футболист под именем Бруниньо – атакующий хавбек «Карпат», которого в последние дни активно прочат в чемпионат Израиля.

Шахтер Донецк Атлетико Паранаэнсе трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
DK2025
Ахметка когда нибудь насытится своими браузилами?! Это уже на грани навязчивой идеи, т.е. шизофрении...
