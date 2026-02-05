Дарья Снигур – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В четвертьфинале украинка сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 130). Время начала игры – 19:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Анастасией Потаповой, либо с Сораной Кырстей.