Дарья Снигур – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
5 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В четвертьфинале украинка сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 130). Время начала игры – 19:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Анастасией Потаповой, либо с Сораной Кырстей.
