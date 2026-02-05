Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Дарья Снигур – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Коллаж Sport.ua

5 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В четвертьфинале украинка сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 130). Время начала игры – 19:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Анастасией Потаповой, либо с Сораной Кырстей.

📺 Видеотрансляция
Дарья Снигур Юань Юэ WTA Клуж-Напока смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
