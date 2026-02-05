Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забили три, но проиграли. Металлист 1925 в спарринге уступил Хаммарбю
Товарищеские матчи
Металлист 1925
05.02.2026 19:00 3 : 4
Хаммарбю
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 21:03 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:12
296
1

Забили три, но проиграли. Металлист 1925 в спарринге уступил Хаммарбю

Поединок «Металлист 1925» – «Хаммарбю» завершился со счетом 3:4

ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб сыграл два контрольных матча.

В первом поединке дня «Металлист 1925» со счетом 3:0 обыграл «Сиэтл Саундерс». Вторым соперником харьковского клуба стал «Хаммарбю», который в чемпионате Швеции занял второе место.

Поединок для «Металлиста 1925» начался неудачно. Команда Младена Бартуловича пропустила на 24-й и 35-й минутах. В конце первого тайма Вячеслав Чурко сократил отставание.

На 58-й минуте «Хаммарбю» восстановил разницу в два мяча. Игорь Когут вернул интригу, но затем шведский клуб забил четвертый мяч.

Гол Чурко на 88-й минуте дал «Металлисту 1925» надежду. Однако спастись от поражения команда не смогла.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Хаммарбю» (Швеция) – 3:4

Голы: Чурко, 45+2, 88, Когут, 60 – Кеббех, 24, Каборе, 35, 74, Ульстрем, 58

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Металлист 1925 – Хаммарбю – 3:4. Дубль Чурко. Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс – 3:0. Наказали за ошибку. Видео голов
Разобрались с клубом из МЛС. Металлист 1925 обыграл Сиэтл Саундерс
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Хаммарбю Вячеслав Чурко Игорь Когут видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Mr.Frost
цей поєдинок грали резервним складом. за основу грати тягнуть тільки Чурко,Литвиненко та Кастільйо і те тільки на заміни.
