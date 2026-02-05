Забили три, но проиграли. Металлист 1925 в спарринге уступил Хаммарбю

«Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб сыграл два контрольных матча.

В первом поединке дня «Металлист 1925» со счетом 3:0 обыграл «Сиэтл Саундерс». Вторым соперником харьковского клуба стал «Хаммарбю», который в чемпионате Швеции занял второе место.

Поединок для «Металлиста 1925» начался неудачно. Команда Младена Бартуловича пропустила на 24-й и 35-й минутах. В конце первого тайма Вячеслав Чурко сократил отставание.

На 58-й минуте «Хаммарбю» восстановил разницу в два мяча. Игорь Когут вернул интригу, но затем шведский клуб забил четвертый мяч.

Гол Чурко на 88-й минуте дал «Металлисту 1925» надежду. Однако спастись от поражения команда не смогла.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Хаммарбю» (Швеция) – 3:4

Голы: Чурко, 45+2, 88, Когут, 60 – Кеббех, 24, Каборе, 35, 74, Ульстрем, 58

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча