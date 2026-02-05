Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Металлист 1925
05.02.2026 19:00 – FT 3 : 4
Хаммарбю
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 – Хаммарбю – 3:4. Дубль Чурко. Видео голов и обзор матча

Команды провели результативный поединок

Металлист 1925 – Хаммарбю – 3:4. Дубль Чурко. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» подготовку ко второй части сезона проводит на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с «Хаммарбю» из Швеции.

Поединок для «Металлиста 1925» начался неудачно. Команда пропустила два мяча на 24-й и 35-й минутах. Правда, в компенсированное к первому тайму время Вячеслав Чурко сократил отставание.

На 58-й минуте «Хаммарбю» восстановил преимущество в два мяча. Игорь Когут вернул интригу, но затем шведский клуб забил четвертый мяч.

Гол Чурко на 88-й минуте подарил «Металлисту 1925» надежду. Однако на последний рывок у команды не хватило ни сил, ни времени.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Хаммарбю» (Швеция) – 3:4

Голы: Чурко, 45+2, 88, Когут, 60 – Кеббех, 24, Каборе, 35, 74, Ульстрем, 58

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

