Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разобрались с клубом из МЛС. Металлист 1925 обыграл Сиэтл Саундерс
Товарищеские матчи
Металлист 1925
05.02.2026 17:00 – FT 3 : 0
Сиэтл Саундерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 18:56 | Обновлено 05 февраля 2026, 19:02
119
0

Разобрались с клубом из МЛС. Металлист 1925 обыграл Сиэтл Саундерс

Поединок Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс завершился со счетом 3:0

05 февраля 2026, 18:56 | Обновлено 05 февраля 2026, 19:02
119
0
Разобрались с клубом из МЛС. Металлист 1925 обыграл Сиэтл Саундерс
ФК Металлист 1925

Ко второй половине сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с клубом «Сиэтл Саундерс», который выступает в МЛС.

«Металлист 1925» открыл счет на 13-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Владислав Калитвинцев перехватил передачу голкипера и отправил мяч в сетку.

На 23-й минуте счет стал 2:0 в пользу харьковского клуба. Автором гола стал капитан «Металлиста 1925» Иван Калюжный.

Продолжил забивать «Металлист 1925» и после перерыва. На 52-й минуте отличился Кристиан Мба.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля

«Металлист 1925» (Украина) – «Сиэтл Саундерс» (США)

Голы: Калитвинцев, 13, Калюжный 23, Мба, 52

Видеозапись матча

По теме:
Клубы УПЛ зарубились на сборах. Динамо одолело Верес в Турции
ВИДЕО. Гол-шедевр издалека. Бражко вывел Динамо вперед в игре с Вересом
Показали характер. Шахтер победил Ригу
товарищеские матчи Сиэтл Саундерс учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Владислав Калитвинцев Иван Калюжный Кристиан Мба
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05 февраля 2026, 10:18 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»

Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 19
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Футбол | 05.02.2026, 11:33
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Футбол | 05.02.2026, 18:11
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 10
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
04.02.2026, 07:37 6
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 2
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем