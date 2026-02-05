Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 и Сиэтл Саундерс проводят спарринг. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Металлист 1925
05.02.2026 17:00 - : -
Сиэтл Саундерс
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 16:18 | Обновлено 05 февраля 2026, 16:20
Металлист 1925 и Сиэтл Саундерс проводят спарринг. Стартовые составы

Поединок Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс состоится 5 февраля в 17:00

Металлист 1925 и Сиэтл Саундерс проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

Ко второй половине сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб сыграет два товарищеских матча. Первым соперником станет «Сиэтл Саундерс».

Соперник «Металлиста 1925» в прошлом сезоне МЛС занял в турнирной таблице Западной Конференции пятое место. В плей-офф команда уступила клубу «Миннесота Юнайтед».

5 февраля «Металлист 1925» проведет еще один поединок. На 19:00 запланировано начало матча с клубом «Хаммарбю» из Швеции.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля, 17:00

«Металлист 1925» (Украина) – «Сиэтл Саундерс» (США)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Металлист 1925»

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
