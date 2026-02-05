Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 17:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и американский Сиэтл Саундерс, клуб MLS.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Матч пройдет на стадионе центра Marbella Football Center в Марбелье недалеко от Малаги.
Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер не хочет обсуждать Фьюри
Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике