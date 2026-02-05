Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Металлист 1925
05.02.2026 17:00 - : -
Сиэтл Саундерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Смотрите 5 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 17:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и американский Сиэтл Саундерс, клуб MLS.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на стадионе центра Marbella Football Center в Марбелье недалеко от Малаги.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
