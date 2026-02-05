Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло новый клуб для своего нападающего
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 17:15 |
782
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло новый клуб для своего нападающего

Эрик Рамирес перешел в «Карабобо»

05 февраля 2026, 17:15 |
782
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло новый клуб для своего нападающего
ФК Динамо. Эрик Рамирес

Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес официально нашел новую команду. На правах аренды он будет выступать за венесуэльский «Карабобо», о чем сообщила пресс-служба клуба.

Рамирес провел первую половину сезона в чешском «Богемиансе», где набирал форму и приобретал игровую практику.

В этом сезоне в активе нападающего девять матчей и ни одного результативного действия.

Рамирес присоединился к «Динамо» в июле 2021 года, когда перебрался в Украину из чемпионата Словакии, однако так и не сумел побороться за место в стартовом составе. За последние четыре года венесуэльский форвард играл в аренде за команды Испании, Словакии, Колумбии, Аргентины и Чехии.

По теме:
ВИДЕО. Шапаренко оформил дубль в спарринге Динамо против Вереса
Динамо Киев – Верес Ровно. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча
Эрик Рамирес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аренда игрока
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04 февраля 2026, 23:50 1
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой

Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05 февраля 2026, 14:22 3
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Футбол | 05.02.2026, 04:02
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Бокс | 05.02.2026, 08:18
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 2
Бокс
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем