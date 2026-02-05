ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло новый клуб для своего нападающего
Эрик Рамирес перешел в «Карабобо»
Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес официально нашел новую команду. На правах аренды он будет выступать за венесуэльский «Карабобо», о чем сообщила пресс-служба клуба.
Рамирес провел первую половину сезона в чешском «Богемиансе», где набирал форму и приобретал игровую практику.
В этом сезоне в активе нападающего девять матчей и ни одного результативного действия.
Рамирес присоединился к «Динамо» в июле 2021 года, когда перебрался в Украину из чемпионата Словакии, однако так и не сумел побороться за место в стартовом составе. За последние четыре года венесуэльский форвард играл в аренде за команды Испании, Словакии, Колумбии, Аргентины и Чехии.
¡𝗚𝗿𝗮𝗻𝗮𝘁𝗲𝘀! 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗼́ 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮 🚨⌛— Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) February 5, 2026
Ustedes lo pedían y aquí está. Eric Ramírez fortalecerá nuestro frente de ataque, con toda su experiencia en Europa, Colombia y Argentina. El delantero vinotinto llega a préstamo procedente de Dynamo Kyiv ⚔️
¡Bienvenido!
