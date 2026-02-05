Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гол-шедевр издалека. Бражко вывел Динамо вперед в игре с Вересом
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 18:03 | Обновлено 05 февраля 2026, 18:11
953
0

Игра проходит в формате: 4 тайма по 30 минут

ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в формате: 4 тайма по 30 минут.

На 67-й минуте, забив гол-шедевр мощным ударом издалека, Владимир Бражко вывел Динамо вперед (3:2)

Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)

5 февраля 2026 года. Турция

Динамо Киев – Верес Ровно – 3:2 (игра продолжается)

Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46

ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 67 мин

Видеозапись матча

Гол Бражко, камера из-за ворот

Разобрались с клубом из МЛС. Металлист 1925 обыграл Сиэтл Саундерс
Клубы УПЛ зарубились на сборах. Динамо одолело Верес в Турции
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
