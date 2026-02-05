ВИДЕО. Гол-шедевр издалека. Бражко вывел Динамо вперед в игре с Вересом
Игра проходит в формате: 4 тайма по 30 минут
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и Верес Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит в формате: 4 тайма по 30 минут.
На 67-й минуте, забив гол-шедевр мощным ударом издалека, Владимир Бражко вывел Динамо вперед (3:2)
Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)
5 февраля 2026 года. Турция
Динамо Киев – Верес Ровно – 3:2 (игра продолжается)
Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46
ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 67 мин
Видеозапись матча
Гол Бражко, камера из-за ворот
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра в двух сетах выиграла у Ван Синьюй в четвертьфинале WTA 250 в Клуж-Напоке
Илкай Гюндоган и его жена Сара ждут пополнение в семье