ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
Бакари Конате продолжит карьеру в «Маккаби» Нетания
Малийский защитника Бакари Конате перебрался из «Кривбасса» в «Маккаби» Нетания. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Срок соглашения 22-летнего футболиста с представителем чемпионата Израиля остается неизвестным.
За «Кривбасс» Бакари Конате выступал с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» усилился нападающим-легионером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике
«Горняки» могут отдать в аренду Фарину и Глущенко