Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 20:44 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:45
1221
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу

Бакари Конате продолжит карьеру в «Маккаби» Нетания

05 февраля 2026, 20:44 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:45
1221
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
ФК Кривбасс. Бакари Конате

Малийский защитника Бакари Конате перебрался из «Кривбасса» в «Маккаби» Нетания. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Срок соглашения 22-летнего футболиста с представителем чемпионата Израиля остается неизвестным.

За «Кривбасс» Бакари Конате выступал с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» усилился нападающим-легионером.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
В Реале приняли решение по будущему Эндрика после суперигры за Лион
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о переходе талантливого полузащитника Динамо
трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог Бакари Конате чемпионат Израиля по футболу Маккаби Нетания
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05 февраля 2026, 10:18 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»

Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике

Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Футбол | 05 февраля 2026, 21:02 0
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами

«Горняки» могут отдать в аренду Фарину и Глущенко

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05.02.2026, 09:18
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 05.02.2026, 16:05
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
А що означає "Малий захисник" ?
Ответить
+1
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 10
Футбол
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 9
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем