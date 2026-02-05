ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу

Малийский защитника Бакари Конате перебрался из «Кривбасса» в «Маккаби» Нетания. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Срок соглашения 22-летнего футболиста с представителем чемпионата Израиля остается неизвестным.

За «Кривбасс» Бакари Конате выступал с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» усилился нападающим-легионером.