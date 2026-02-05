С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд

В четверг, 5 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии состоялся матч между «Аль-Ахдудом» и «Аль-Хилялем».

Игра прошла в городе Найран и завершилась победой гостей со счетом 6:0.

Счет в матче на 31-й минуте открыл Карим Бензема, для которого это взятие ворот стало дебютным в футболке «Аль-Хиляля» после перехода из «Аль-Иттихада».

Во втором тайме француз отличился еще дважды, оформив хет-трик благодаря голам на 60-й и 64-й минутах, после чего на 73-й минуте был заменен.

Продолжил разгром Малкольм, который отличился на 70-й минуте, а еще через четыре минуты гол на свой счет записал Аль-Давсари. Он же установил финальный счет на 90+3-й минуте.

После этой победы «Аль-Хиляль» остается лидером чемпионата, имея в активе 50 очков. «Аль-Ахдуд» занимает 17-ю строчку с 10 баллами.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур, 3 февраля

Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:6

Голы: Бензема, 31, 60, 64, Малкольм, 70, Аль-Давсари, 74, 90+3.