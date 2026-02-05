Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
05.02.2026 19:30 – FT 0 : 6
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
05 февраля 2026, 21:31 |
247
0

С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд

Команда Симоне Индзаги продолжает доминировать в Саудовской Аравии

05 февраля 2026, 21:31 |
247
0
С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии состоялся матч между «Аль-Ахдудом» и «Аль-Хилялем».

Игра прошла в городе Найран и завершилась победой гостей со счетом 6:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Счет в матче на 31-й минуте открыл Карим Бензема, для которого это взятие ворот стало дебютным в футболке «Аль-Хиляля» после перехода из «Аль-Иттихада».

Во втором тайме француз отличился еще дважды, оформив хет-трик благодаря голам на 60-й и 64-й минутах, после чего на 73-й минуте был заменен.

Продолжил разгром Малкольм, который отличился на 70-й минуте, а еще через четыре минуты гол на свой счет записал Аль-Давсари. Он же установил финальный счет на 90+3-й минуте.

После этой победы «Аль-Хиляль» остается лидером чемпионата, имея в активе 50 очков. «Аль-Ахдуд» занимает 17-ю строчку с 10 баллами.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур, 3 февраля

Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:6

Голы: Бензема, 31, 60, 64, Малкольм, 70, Аль-Давсари, 74, 90+3.

По теме:
Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду
ВИДЕО. Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за Аль-Хиляль
ВИДЕО. Бензема забил дебютный гол за Аль-Хиляль
Симоне Индзаги Аль-Хиляль Аль-Ахдуд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Салим Аль-Давсари
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05 февраля 2026, 10:18 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»

Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05 февраля 2026, 07:48 18
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком

Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила

Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Теннис | 05.02.2026, 16:12
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
Футбол | 05.02.2026, 20:44
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05.02.2026, 09:18
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 9
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем