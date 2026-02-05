Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
08.02.2026 21:45 - : -
Марсель
Франция
05 февраля 2026, 22:30 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:31
Смотрите 8 февраля в 21:45 по Киеву матч Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Марсель
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
