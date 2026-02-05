В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Марсель».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

