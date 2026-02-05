Франция05 февраля 2026, 22:30 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:31
53
0
ПСЖ – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 21:45 по Киеву матч Лиги 1
05 февраля 2026, 22:30 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:31
53
0
В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Марсель».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – МарсельСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 февраля 2026, 16:55 0
Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера
Футбол | 05 февраля 2026, 21:40 0
Дмитрий Топалов продолжит карьеру в «Актобе»
Футбол | 04.02.2026, 23:50
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Футбол | 05.02.2026, 21:02
Комментарии 0
Популярные новости
03.02.2026, 23:01
04.02.2026, 08:18 11
04.02.2026, 23:51 2
04.02.2026, 08:49 3
04.02.2026, 05:02
05.02.2026, 08:55 3
03.02.2026, 23:35
05.02.2026, 07:48 19