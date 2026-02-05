В пятницу, 6 февраля, состоится поединок 21-го тура чемпионата Франции между «Меццом» и «Лиллем». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Мец

Новичок французского чемпионата в текущем сезоне демонстрирует далеко не самые лучшие результаты. После 20 туров Лиги 1 на балансе «Меца» есть только 12 зачетных пунктов, через которые он и занимает последнее, 18 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 8 очков.

Из Кубка Франции клуб вылетел на стадии 1/16 финала после поражения 0:4 против «Монпелье».

Лилль

А вот «Лилль» в текущем сезоне ведет активную борьбу за зону еврокубков, но в последних матчах клуб сдал. После 20 матчей национальной лиги на балансе команды есть 32 очка, позволяющих занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны Лиги Европы уже достаточно существенно – 7 баллов, столько же отделяет команду от 11-й позиции. Кубок Франции «Лилль» также покинул на стадии 1/16 финала, проиграв «Лиону».

В Лиге Европы коллектив завоевал 12 очков за 8 игр и занял 19-ю строчку общего зачета, которая позволит принять участие в плей-офф турнира.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы сыграли между собой 3 поединка. В каждом из них с общим счетом 10:2 выиграл «Лилль».

Интересные факты

«Мец» проиграл в каждом из 4-х последних матчах.

«Мец» пропустил 46 голов в текущем сезоне Лиги 1 – самый плохой результат среди всех команд.

«Лилль» проиграл в 6/7 предыдущих матчах.

Прогноз

Несмотря на сомнительную форму, «Лилль» должен в любом случае переигрывать аутсайдера, особенно если хочет занимать самые высокие места. Я поставлю на победу «Лилля»(с коэффициентом 1.73 по линии БК betking).