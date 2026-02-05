В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

