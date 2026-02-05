08.02.2026 22:00 - : -
05 февраля 2026, 22:22
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид».
Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валенсия – Реал МадридСмотреть трансляцию

