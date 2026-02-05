Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Валенсия
08.02.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 февраля 2026, 22:22 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:23
57
0

Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

05 февраля 2026, 22:22 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:23
57
0
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия – Реал Мадрид

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Валенсия – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Реал нашел замену Арбелоа. С тренером уже связались
Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Валенсия - Реал смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
