Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Англия
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком

Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.

Известный британский портал Daily Mail попытался узнать больше информации о вингере в УАФ и президенте организации. Издание отмечает, что его сотрудники направили официальный запрос Андрею Шевченко, чтобы выяснить детали, однако в итоге были проигнорированы.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

Михаил Мудрик Челси допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Daily Mail
