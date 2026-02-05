В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.
Известный британский портал Daily Mail попытался узнать больше информации о вингере в УАФ и президенте организации. Издание отмечает, что его сотрудники направили официальный запрос Андрею Шевченко, чтобы выяснить детали, однако в итоге были проигнорированы.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Драматичный инцидент произошел в матче Кубка Турции
Сообщается, что украинец скоро вернется к тренировкам с командой