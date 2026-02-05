Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 08:39 | Обновлено 05 февраля 2026, 09:14
Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо

Александр заявил, что следит за выступлениями «бело-синих»

Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Легенда Динамо Александр Шовковский рассказал, следит ли за выступлениями киевского «бело-синих» после отставки с должности главного тренера киевлян.

– А за родным Динамо следите?

– Да, слежу. Смотрел контрольные матчи, хотя не все полностью, но внимательно следил за ходом событий и результатами – 0:0, 8:1, 0:1. Я в курсе всех событий.

– Какие-либо изменения заметили в команде?

– С моей стороны говорить об этом будет некорректно.

– Есть ли у вас обиды на клуб? Удалось ли разойтись на взаимном уважении?

– Нет. Чего мне обижаться? В таком клубе, как Динамо Киев, и любом другом, всегда на вес ложится результат. Решения принимают, исходя из него. Потому что есть, то есть.

– Поддерживаете ли связь с бывшими подопечными из Динамо?

– Да, безусловно, общаемся время от времени, – сказал Шовковский.

Falko
І які ж були деталі відходу? 
