Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо

Легенда Динамо Александр Шовковский рассказал, следит ли за выступлениями киевского «бело-синих» после отставки с должности главного тренера киевлян.

– А за родным Динамо следите?

– Да, слежу. Смотрел контрольные матчи, хотя не все полностью, но внимательно следил за ходом событий и результатами – 0:0, 8:1, 0:1. Я в курсе всех событий.

– Какие-либо изменения заметили в команде?

– С моей стороны говорить об этом будет некорректно.

– Есть ли у вас обиды на клуб? Удалось ли разойтись на взаимном уважении?

– Нет. Чего мне обижаться? В таком клубе, как Динамо Киев, и любом другом, всегда на вес ложится результат. Решения принимают, исходя из него. Потому что есть, то есть.

– Поддерживаете ли связь с бывшими подопечными из Динамо?

– Да, безусловно, общаемся время от времени, – сказал Шовковский.