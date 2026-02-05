Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо
Александр заявил, что следит за выступлениями «бело-синих»
Легенда Динамо Александр Шовковский рассказал, следит ли за выступлениями киевского «бело-синих» после отставки с должности главного тренера киевлян.
– А за родным Динамо следите?
– Да, слежу. Смотрел контрольные матчи, хотя не все полностью, но внимательно следил за ходом событий и результатами – 0:0, 8:1, 0:1. Я в курсе всех событий.
– Какие-либо изменения заметили в команде?
– С моей стороны говорить об этом будет некорректно.
– Есть ли у вас обиды на клуб? Удалось ли разойтись на взаимном уважении?
– Нет. Чего мне обижаться? В таком клубе, как Динамо Киев, и любом другом, всегда на вес ложится результат. Решения принимают, исходя из него. Потому что есть, то есть.
– Поддерживаете ли связь с бывшими подопечными из Динамо?
– Да, безусловно, общаемся время от времени, – сказал Шовковский.
