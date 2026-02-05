Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 11:43 | Обновлено 05 февраля 2026, 13:00
Главные новости за 4 февраля на Sport.ua

Фиаско Динамо U-19, финал для Ман Сити, успех Снигур, 4-е место в эстафете
ФК Динамо U-19

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 февраля.

1A. Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Подопечные Павла Чередниченко проиграли со счетом 2:6

1B. Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Киевская команда с разгромным счетом 2:6 уступила мадридскому Атлетико

2A. Уверенный выход в финал. Манчестер Сити разобрался с Ньюкаслом
Команда Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги

2B. Битва грандов. Определена финальная пара Кубка английськой лиги
В решающем матче 22 марта в Лондоне на Уэмбли сыграют Арсенал и Ман Сити

3. Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Миланцы одержали непростую победу во встрече

4, Баскский характер. Атлетик и Сосьедад вышли в полуфинал Кубка Испании
Завершились два матча 1/4 финала Кубка Испании

5. Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Португалец может перебраться в «Интер Майами»

6A. Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы з футзалу
Не без проблем в финал пробрались испанцы

6B. С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал ЧЕ по футзалу
Чемпионы Европы прошли дальше, выиграв матч со счетом 4:1

7A. Ястремская разгромно проиграла 11-й ракетке на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Даяна в двух сетах уступила Екатерине Александровой в матче 1/8 финала

7B. Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Дарья отдала всего один гейм Жаклин Кристиан во втором раунде в Клуж-Напоке

8A. Боролись за подиум. Сборная Украины – 4-я в смешанной эстафете Кубка IBU
Не хватило темпа, чтобы попасть в топ-3

8B. Безошибочная Тарасюк. Украина финишировала 6-й в сингл-миксте Кубка IBU
Французский тандем снова выиграл в Шушене

9A. ОИ-2026. Украинский горнолыжник на официальной тренировке попал в топ-40
Дмитрий Шепьюк занял 40-е место в тренировке в скоростном спуске

9B. Реванш за полуфинал. Стартовали первые матчи по керлингу на Олимпиаде 2026
Сборная Великобритании отомстила Норвегии за матч в Пекине

10A. «У меня есть мечта». Откровенное интервью Педриньо про жизнь в Украине
Бразильский легионер Шахтера ответил на вопрос о смене спортивного гражданства

главные новости
