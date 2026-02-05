Эпицентр и Заря отказались от услуг игроков украинских сборных
Иван Ермачков и Максим Стрюков продолжают находиться в статусе свободных агентов
«Эпицентр» и «Заря» отказались от услуг футболистов, которые находились в клубах Украинской Премьер-лиги на просмотре. Об этом сообщило ТаТоТаке.
Главный тренер луганской команды Виктор Скрипник принял решение не оставлять в команде бывшего защитника сборной Украины U-19 Максима Стрюкова.
Стрюков выступал за молодежные команды львовского «Руха», «Днепра» и «Мункача», однако после полномасштабного вторжения выехал из Украины.
С февраля 2023 по август 2024 года находился в структуре «Ганновера», где провел 25 матчей в составе U-19 и записал на свой счет три ассиста. Последним клубом защитника был словацкий «Саморин» (12 поединков, один гол).
Наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк отказался от услуг центрального защитника сборной Украины U-20 Ивана Ермачкова, который не сумел впечатлить тренерский штаб команды.
Ермачков начинал карьеру в «Колосе» из Ковалевки, в 2022 году перебрался в немецкий «Вупперталь». В июле 2024 года подписал контракт с бременским «Вердером», однако большую часть прошлого сезона играл в составе «Виктории» Берлин на правах аренды.
Последние полгода провел в структуре черкасского ЛНЗ, однако на поле так и не выходил. С 16 января находится в статусе свободного агента.
