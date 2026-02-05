Жирона определилась с будущим Мичела, у которого истекает контракт

Испанская «Жирона» планирует продлить сотрудничество с главным тренером Мичелом, контракт которого истекает 30 июня 2026 года. Об этом сообщил спортивный директор клуба Кике Карсель:

«Мичел прекрасно знает, что «Жирона» и Кике Карсель хотят, чтобы он продлил контракт. Однако то, что делают Мичел и «Жирона», – это самое разумное в этой ситуации: они сосредотачиваются на целях и работают день за днем.

Хочу напомнить всем о реалиях 2025 года, который был очень сложным, с очень трудным стартом. Мы пережили непрстой трансферный рынок, уход важных игроков и подписания, который мы делали в последнюю минуту. Плюс очень плохие результаты.

Это создало сложный период для тренера и клуба. Помню, что мы были на последнем месте в таблице по итогам 14 или 15 туров. Только благодаря единству всех мы смогли выбраться из этой ситуации.

Тренер прекрасно понимает, что мы были рядом с ним, а мы прекрасно понимаем, что он – тот человек, который сможет повести «Жирону» вперед.

Мичел очень счастлив быть здесь – надеемся, что все закончится продлением контракта, но, естественно, в футболе случаются вещи, которые могут помешать нашему сотрудничеству.

Если он решит не продлевать контракт, все, что я могу сделать, это поаплодировать ему и обнять за все, что сделал тренер. Но я намерен сделать все возможное, чтобы он остался на долгие годы», – сообщил Кике.

