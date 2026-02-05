Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жирона определилась с будущим Мичела, у которого истекает контракт
Испания
Жирона определилась с будущим Мичела, у которого истекает контракт

Кике Карсель сделает все возможное, чтобы продлить сотрудничество с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Испанская «Жирона» планирует продлить сотрудничество с главным тренером Мичелом, контракт которого истекает 30 июня 2026 года. Об этом сообщил спортивный директор клуба Кике Карсель:

«Мичел прекрасно знает, что «Жирона» и Кике Карсель хотят, чтобы он продлил контракт. Однако то, что делают Мичел и «Жирона», – это самое разумное в этой ситуации: они сосредотачиваются на целях и работают день за днем.

Хочу напомнить всем о реалиях 2025 года, который был очень сложным, с очень трудным стартом. Мы пережили непрстой трансферный рынок, уход важных игроков и подписания, который мы делали в последнюю минуту. Плюс очень плохие результаты.

Это создало сложный период для тренера и клуба. Помню, что мы были на последнем месте в таблице по итогам 14 или 15 туров. Только благодаря единству всех мы смогли выбраться из этой ситуации.

Тренер прекрасно понимает, что мы были рядом с ним, а мы прекрасно понимаем, что он – тот человек, который сможет повести «Жирону» вперед.

Мичел очень счастлив быть здесь – надеемся, что все закончится продлением контракта, но, естественно, в футболе случаются вещи, которые могут помешать нашему сотрудничеству.

Если он решит не продлевать контракт, все, что я могу сделать, это поаплодировать ему и обнять за все, что сделал тренер. Но я намерен сделать все возможное, чтобы он остался на долгие годы», – сообщил Кике.

Турнирная таблица чемпионата Испании:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 22 18 1 3 60 - 23 07.02.26 17:15 Барселона - Мальорка31.01.26 Эльче 1:3 Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона 55
2 Реал Мадрид 22 17 3 2 47 - 18 08.02.26 22:00 Валенсия - Реал Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья 54
3 Атлетико Мадрид 22 13 6 3 38 - 17 08.02.26 19:30 Атлетико Мадрид - Бетис31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39 - 23 09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал 42
5 Бетис 22 9 8 5 36 - 28 08.02.26 19:30 Атлетико Мадрид - Бетис01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26 - 27 09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона 34
7 Сельта 22 8 9 5 29 - 23 06.02.26 22:00 Сельта - Осасуна01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30 - 30 07.02.26 22:00 Реал Сосьедад - Эльче01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26 - 27 06.02.26 22:00 Сельта - Осасуна31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао 26
10 Алавес 22 7 4 11 20 - 27 08.02.26 15:00 Алавес - Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо 25
11 Атлетик Бильбао 22 7 4 11 21 - 31 08.02.26 17:15 Атлетик Бильбао - Леванте01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол 25
12 Жирона 22 6 7 9 21 - 36 07.02.26 19:30 Севилья - Жирона31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона 25
13 Эльче 22 5 9 8 30 - 32 07.02.26 22:00 Реал Сосьедад - Эльче31.01.26 Эльче 1:3 Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал 24
14 Мальорка 22 6 6 10 28 - 34 07.02.26 17:15 Барселона - Мальорка02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона 24
15 Севилья 22 7 3 12 29 - 37 07.02.26 19:30 Севилья - Жирона02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23 - 35 08.02.26 22:00 Валенсия - Реал Мадрид01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16 - 27 08.02.26 15:00 Алавес - Хетафе01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18 - 30 07.02.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Овьедо01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе 22
19 Леванте 21 4 6 11 24 - 34 08.02.26 17:15 Атлетик Бильбао - Леванте31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12 - 34 07.02.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Овьедо31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо 16
Полная таблица











