Александра Олейникова – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

5 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В четвертьфинале украинка сыграет против четвертой сеяной Ван Синьюй (WTA 33). Время начала встречи – 14:05 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Эммой Радукану, либо с Майей Хвалиньской.

