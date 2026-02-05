Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
WTA
05 февраля 2026, 14:10 | Обновлено 05 февраля 2026, 14:11
1386
14

Александра Олейникова – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

05 февраля 2026, 14:10 | Обновлено 05 февраля 2026, 14:11
1386
14 Comments
Александра Олейникова – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Коллаж Sport.ua

5 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В четвертьфинале украинка сыграет против четвертой сеяной Ван Синьюй (WTA 33). Время начала встречи – 14:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Эммой Радукану, либо с Майей Хвалиньской.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дарья Снигур – Юань Юэ. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Клуж-Напоке
Александра Олейникова – Ван Синьюй. Прогноз на матч WTA 250 в Клуж-Напоке
Известно, с кем сыграет Олейникова в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке
Александра Олейникова Ван Синьюй смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Футбол | 04 февраля 2026, 14:11 0
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили

Аргентинец может продолжить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05 февраля 2026, 07:41 2
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»

Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02
Теннис | 04.02.2026, 20:18
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05.02.2026, 04:22
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Бокс | 05.02.2026, 08:18
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Подрез в першому сеті повісила бублика болотній казіоновій, ну і призвище, хай йому грець.
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Олександр Науменко
Єсипчук "прибила" полячку, на дві сотні вищу за себе.
Ответить
+2
Олександр Науменко
Котляр 6-4, 0-6, 7-5.
Ответить
+1
C.Пеклов
Добре зворотній брейк!
Ответить
+1
Олександр Науменко
Багатенько помилок.
Ответить
+1
C.Пеклов
Вицарапала 3 гейм!
Ответить
+1
Олександр Науменко
Наскільки ж Сашко варіативніша, розумніша за Даяну, хоч майстерності і не вистачає.
Ответить
0
androma
Цей матч буде тривати години три
Ответить
0
Обсервер Влад
Киньте пліз хтось посилання на трансляцію
Ответить
-1
vv691
чого вони як пави ходять повільно що це за теніс
Ответить
-1
Sit Simurg
Аа .. ,це та "тенісистка" яка постійно хоче привернути до себе увагу ...
Ответить
-3
Популярные новости
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
03.02.2026, 15:00 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
04.02.2026, 16:37 23
Теннис
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 9
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
03.02.2026, 12:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем