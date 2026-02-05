Александра Олейникова – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
5 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В четвертьфинале украинка сыграет против четвертой сеяной Ван Синьюй (WTA 33). Время начала встречи – 14:05 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Эммой Радукану, либо с Майей Хвалиньской.
