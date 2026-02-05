ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес объявил о подписании пятерых футболистов

Представитель Первой лиги – «Агробизнес» – сообщил на официальном сайте о подписании пятерых футболистов, двое из которых имеют опыт выступлений в элитном дивизионе чемпионата Украины.

К команде из Волочиска присоединились местные воспитанники: 16-летний нападающий Александр Стариков, 18-летний хавбек Илья Бескоровайный и 19-летний полузащитник Арсен Шейко.

Кроме того, состав клуба пополнили два опытных форварда – Андрей Ризнык и Назарий Ныч. «Агробизнес» решил не разглашать детали сотрудничества с игроками.

Ризнык провел 141 матч на профессиональном уровне, забив 19 голов. Защищал цвета «Тернополя», «Нивы» Тернополь и киевского «Левого Берега».

Ныч отличился 18 результативными ударами, проведя 178 игр в профессиональном футболе. Форвард играл за луцкую «Волынь», ПФК «Львов», черкасский ЛНЗ, «Викторию» из Сум и «Феникс-Мариуполь».