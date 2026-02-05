Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Испания
05 февраля 2026, 14:01 | Обновлено 05 февраля 2026, 14:25
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Спортивный директор Жироны Кике Карсель подтвердил, что зимой клуб получал предложения по ведущим игрокам, в том числе по хавбеку Виктору Цыганкову.

Однако клуб отказался от продажи.

«Вы знаете, что Жирона всегда открыта к продаже игроков. Этой зимой у нас были предложения по Арнау и Цыганкову, но мы хотим продлить их контракты, потому что это важные исполнители».

«Сейчас мы боремся за выживание, поэтому решили их не продавать», – признал Карсель.

Контракт Цыганкова истекает в 2027 году. В нынешнем сезоне игрок забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

По теме:
Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги
Жирона определилась с будущим Мичела, у которого истекает контракт
Эпицентр и Заря отказались от услуг игроков украинских сборных
