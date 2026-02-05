Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Спортивный директор Жироны Кике Карсель подтвердил, что зимой клуб получал предложения по ведущим игрокам, в том числе по хавбеку Виктору Цыганкову.

Однако клуб отказался от продажи.

«Вы знаете, что Жирона всегда открыта к продаже игроков. Этой зимой у нас были предложения по Арнау и Цыганкову, но мы хотим продлить их контракты, потому что это важные исполнители».

«Сейчас мы боремся за выживание, поэтому решили их не продавать», – признал Карсель.

Контракт Цыганкова истекает в 2027 году. В нынешнем сезоне игрок забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.