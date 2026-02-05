Дуглас Коста на старость лет решил покорить четвертый дивизион Италии

«Скорее ослы научатся летать, нежели «Кьево» выйдет в серию А» – те, кто хоть немного болельщики со стажем, наверняка помнят эту обидную кричалку фанов «Вероны» в адрес своих незатейливых и непритязательных болельщиков-соседей, команда которых прозябала в низах итальянского футбола.

Однако в 2001 году случилось настоящее чудо: ослы таки научились летать. Точнее, «Кьево» вышел в серию А, на время отодвинув в тень более именитую одноименную команду со славного города Верона.

В том первом сезоне «ослы» – к «Кьево» прилипло это прозвище, которое уже не считалось обидным – пошумели на славу. Коллектив, ведомый экстравагантным тренером Луиджи Дельнери (еще есть вариант написания фамилии Дель Нери), который шепелявил и заикался, в дебютном элитном сезоне занял пятое место, а в разгар сезона и вовсе шел на первом. «Вероны» в том сезоне в серии А не было.

А чуть позже «Кьево» и вовсе финишировал на четвертом месте в серии А. Правда, столь высокая турнирная позиция «ослов» объяснялась не только их прытью, но и тем, что сразу с нескольких команд в том сезоне были сняты очки в рамках нашумевшего «Кальчополи».

Но сказка «летучих ослов» продолжилась недолго. Хотя смотря как считать. 17 сезонов оттрубили эти веронцы в чемпионате Италии, после чего вернулись туда, где и доселе сидели.

А летом 2021 года «Кьево» был изгнан за долги из серии В сразу в серию D – четвертый итальянский дивизион, уже любительский. Дошло до того, что этот клуб прекратил свое существование. Но благодаря активному вмешательству (и финансовому в том числе) бывшего капитана команды Пеллисье «Кьево» возродился. И сейчас эта некогда веселая команда ошивается там же, в четвертом дивизионе. Хотя и пытается вернуться на круги своя.

Такое мое пространное вступление – не случайно. И вот почему. В эту команду недавно перешел знаковый для болельщиков «Шахтера» футболист – полузащитник Дуглас Коста. Ну, не нужно обладать большим болельщицким стажем, чтобы вспомнить этого очень техничного и еще более быстрого игрока атаки.

В составе «Шахтера» Дуглас выиграл все, что касается национального уровня. А вот Кубок УЕФА выиграть не успел: на тот момент его еще не было в донецкой команде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Летом 2015 года «Шахтер» продал Дугласа Косту в «Баварию». За 30 миллионов евро. И в составе мюнхенского гранда Дуглас стал чемпионом. Собственно, и в составе «Ювентуса» быстроногий бразилец собирал трофеи. На его счету скудетто. А всего, если считать «Шахтер», «Баварию» и «Юве», на лицевом счету Дугласа Косты более двадцати трофеев.

Кроме того, он оставил заметный след в Лиге чемпионов: сыграл 76 матчей, в которых забил 11 мячей. Ну, и в довершении: за национальную сборную Бразилии Дуглас Коста отыграл 31 поединок. Согласитесь, это немало, учитывая огромнейшую конкуренцию в той сборной. Тем более, в линии атаки.

И вот такой мастер, пускай уже и не первой «свежести» – Дугласу уже 35 лет – решил перебраться на футбольные задворки. Да, Верона город красивый, но наверняка не на столько, чтобы такой именитый игрок разменивал там свой конец футбольной карьеры.

Собственно, именно под таким углом я изначально смотрел на эту новость. Ну как такое может быть вообще? Это нечто вроде того, если бы Андрей Ярмоленко перебрался в фастовский «Рефрижератор», при всем уважении и к Ярмоле, и к «Рефрижератору».

Меня не очень смутило даже то обстоятельство, что в последнее время карьера Дугласа шла, мягко говоря, ни шатко, ни валко. После «Ювентуса», в 2023-м, Коста перебрался в МЛС – в «Лос-Анджелес Гэлакси». Там не закрепился. Вернулся на Родину – в «Флуминенсе». Но и там особых высот не достиг.

А затем достаточно неожиданно отбыл в Австралию. В «Сидней». Там вроде бы был на хорошем счету, и забивал, и ассистировал, но продержался чуть больше года. Хотя в этот раз вингер покинул команду не по спортивным причинам. А по личным, назовем это так.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сидней Дуглас Коста покинул по личным причинам

Дело в том, что в Бразилии Дугласа обвинили в неуплате алиментов. И неуплата эта немаленькая – порядка ста тысяч долларов. Постановлением суда на Дугласа наложен месячный арест. «Сидней» был готов ждать, пока опальной бразильский легионер слетает на Родину и решит все свои личные проблемы, однако Коста дал понять, что решать проблемы придется слишком долго. Посему австралийский клуб и бразильский футболист решили разорвать отношения по взаимному согласию сторон.

И вот после «Сиднея» в многоликой карьере бывшей звезды «Шахтера» нарисовался любительский «Кьево». Удивительно, странно, непонятно…

Но если копнуть чуть глубже, то хотя бы толику «понятности» в этом трансфере все-таки можно найти. Оказывается, что собственником «Кьево» является такой себе Пьетро Латерца. Даже для болельщика с огромнейшим стажем это имя ничего не скажет. Да и не должно оно почти ничего говорить. Разве что оно скажет о том, что Латерца является еще и одним из собственников эмиратского клуба «Аль-Иттифак».

По сообщениям итальянской прессы, в низах итальянского футбола Дуглас будет прозябать до конца текущего сезона, после чего благополучно свалит в разы более прибыльный проект под названием «Аль-Иттифак». Там можно будет заработать не только на просроченные алименты, но и крутые тачки, любовь к которым у Дугласа еще с Донецка.

А познакомил собственника «Кьево» с Дугласом небезызвестный Балотелли. «СуперМарио» уже в «Аль-Иттифаке», и именно благодаря его протекции в эту команду нынешним летом и должен прийти еще один звездный сбитый летчик.