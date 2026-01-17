Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
ОФИЦИАЛЬНО. Дуглас Коста нашел себе новый клуб в Италии

Бразильский вингер продолжит карьеру в «Кьево»

ОФИЦИАЛЬНО. Дуглас Коста нашел себе новый клуб в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Экс-звезда донецкого «Шахтера» Дуглас Коста стал игроком «Кьево». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Срок соглашения между 35-летним футболистом и представителем Серии D рассчитан до конца текущего сезона. Крайним клубом Косты был «Сидней», который он покинул преждевременно из-за проблем с законом. Побыв свободным агентом менее чем полгода вингер нашел себе новый клуб.

В сезоне 2024/25 бразилец провел 25 матчей, в которых успел отличиться шестью голами и восьмью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Дуглас Коста может продолжить карьеру в Эквадоре.

Даниил Кирияка Источник: ФК Кьево
