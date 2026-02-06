В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Арсенал

В текущем сезоне коллектив демонстрирует просто отличные результаты. По итогам 24-го тура Премьер-лиги на балансе команды 53 очка, благодаря которым она находится на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Манчестер Сити», сейчас составляет 6 зачетных пунктов. В Кубке лиги Арсенал дошел до финала, где сыграет против того же «Манчестер Сити», а в Кубке Англии уже квалифицировался до 1/16.

В Лиге чемпионов лондонцы также феерилы – команда стала первой в истории нового формата турнира, смогшей одержать 8/8 побед на основном этапе. Это позволило ей занять почетное 1-е место общего зачета и квалифицироваться в 1/8 финала.

Сандерленд

Неожиданно хорошие результаты показывает и новичок чемпионата. За 24 тура Премьер-лиги «черные коты» смогли набрать 36 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 8 месте турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 расстояние не очень велико – всего 4 очка.

В Кубке Англии «Сандерленд» выбил «Эвертон» и квалифицировался в 1/16 турнира, где будет играть против «Оксфорд Юнайтед».

Личные встречи

Текущими составами команды встречались только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата Англии. Тогда игра завершилась вничью 2:2.

Интересные факты

За последние 8 выездных матчей «Сандерленд» не одержал ни одной победы.

«Арсенал» забивал первым в каждом из 5 предыдущих матчей.

«Арсенал» пропустил лишь 17 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Форма «Сандерленда» в выездных играх оставляет желать лучшего, а вот «Арсенал» наоборот находиться на ходу. Поэтому я поставлю на победу «канониров» с форой -2 (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).