Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
07.02.2026 17:00 - : -
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 февраля 2026, 21:59 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:01
17
0

Арсенал – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии

05 февраля 2026, 21:59 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:01
17
0
Арсенал – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Сандерленд

В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Сандерленд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Сандерленд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Реал нашел замену Арбелоа. С тренером уже связались
Источник: В Арсенале есть два игрока, грустящие из-за ухода Зинченко
«Это будет катастрофа». В Англии обеспокоены ситуацией с будущим Миколенко
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Сандерленд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 20
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05 февраля 2026, 09:18 7
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон

Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду

Показали характер. Шахтер победил Ригу
Футбол | 05.02.2026, 18:01
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05.02.2026, 16:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд
Футбол | 05.02.2026, 21:31
С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд
С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 19
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем