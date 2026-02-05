07.02.2026 17:00 - : -
Англия05 февраля 2026, 21:59 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:01
17
0
Арсенал – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии
05 февраля 2026, 21:59 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:01
17
0
В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Сандерленд».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Арсенал – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – СандерлендСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 20
Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 09:18 7
Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду
Футбол | 05.02.2026, 18:01
Футбол | 05.02.2026, 16:55
Футбол | 05.02.2026, 21:31
Комментарии 0
Популярные новости
04.02.2026, 06:42 3
05.02.2026, 10:18
05.02.2026, 07:48 19
04.02.2026, 09:20 11
04.02.2026, 08:49 3
05.02.2026, 07:41 6
04.02.2026, 08:18 11
05.02.2026, 04:02 1