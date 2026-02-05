В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Сандерленд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция