Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 23:01 |
927
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»

Легендарный украинский тренер получил суперпрезент от Александра Ярославского

03 февраля 2026, 23:01 |
927
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о давнем подарке от тогдашнего президента харьковского «Металлиста» Александра Ярославского:

«За год до юбилея, в 2010 году, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский удивил меня незаурядным сюрпризом. Он подарил мне автомобиль «Mercedes» последней модели. Это было очень впечатляюще».

Мирон Маркевич возглавлял харьковский «Металлист» с 2005 по 2014 годы, проведя во главе команды 335 матчей.

По теме:
Карпаты определились с еще одним новичком. Он приедет в Испанию
ПОНОМАРЕНКО: «Надеюсь, будем в отличной форме»
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Александр Ярославский Мирон Маркевич подарок Mercedes Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03 февраля 2026, 07:47 3
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны

В услугах 23-летнего Константина Вивчаренко заинтересованы клубы из нескольких стран

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Бокс | 02 февраля 2026, 23:57 1
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»

Функционер – о Сауле Альваресе

ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Футбол | 03.02.2026, 05:30
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 23:43
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Футбол | 03.02.2026, 19:15
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 94
Футбол
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 8
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем