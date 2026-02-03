Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о давнем подарке от тогдашнего президента харьковского «Металлиста» Александра Ярославского:

«За год до юбилея, в 2010 году, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский удивил меня незаурядным сюрпризом. Он подарил мне автомобиль «Mercedes» последней модели. Это было очень впечатляюще».

Мирон Маркевич возглавлял харьковский «Металлист» с 2005 по 2014 годы, проведя во главе команды 335 матчей.