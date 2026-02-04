Не прошло и восьми лет. Арсенал победил Челси
Команда Микеля Артеты стала первым финалистом Кубка английской лиги
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Кубок Английской лиги. Полуфинал. Ответный матч
«Арсенал» - «Челси» - 1:0 (первый матч - 3:2)
Гол: Хаверц, 90+8
Предупреждения: Делап, 55, Гюсто, 68, Эстевау, 71
«Арсенал»: Аррисабалага – Инкапье, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эзе – Мартинелли, Дьекереш (Хаверц, 69), Мадуэке (Троссард, 69)
«Челси»: Санчес – Хато (Эстевау, 61), Чалоба, Фофана – Кукурелья, Фернандес, Сантос (Гарначо, 75), Кайседо, Гюсто (Ачимпонг, 87) – Жоау Педро, Делап (Палмер, 61)
Арбитр: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
