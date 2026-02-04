Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не прошло и восьми лет. Арсенал победил Челси
Кубок Английской лиги
Проходит дальше Арсенал
03.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 1 : 0
Челси
Кубок английской лиги
04 февраля 2026, 00:01 | Обновлено 04 февраля 2026, 00:04
458
0

Не прошло и восьми лет. Арсенал победил Челси

Команда Микеля Артеты стала первым финалистом Кубка английской лиги

Getty Images

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Кубок Английской лиги. Полуфинал. Ответный матч

«Арсенал» - «Челси» - 1:0 (первый матч - 3:2)

Гол: Хаверц, 90+8

Предупреждения: Делап, 55, Гюсто, 68, Эстевау, 71

«Арсенал»: Аррисабалага – Инкапье, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эзе – Мартинелли, Дьекереш (Хаверц, 69), Мадуэке (Троссард, 69)

«Челси»: Санчес – Хато (Эстевау, 61), Чалоба, Фофана – Кукурелья, Фернандес, Сантос (Гарначо, 75), Кайседо, Гюсто (Ачимпонг, 87) – Жоау Педро, Делап (Палмер, 61)

Арбитр: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
