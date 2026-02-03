Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболистов Барселоны ограбили. Украли дорогие вещи
Другие новости
03 февраля 2026, 23:57 | Обновлено 04 февраля 2026, 00:04
470
0

ФОТО. Футболистов Барселоны ограбили. Украли дорогие вещи

Пау Кубарси и Жоан Гарсия пострадали...

03 февраля 2026, 23:57 | Обновлено 04 февраля 2026, 00:04
470
0
ФОТО. Футболистов Барселоны ограбили. Украли дорогие вещи
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси и Жоан Гарсия

В домах футболистов «Барселоны» Жоана Гарсии и Пау Кубарси произошли кражи со взломом.

В дом Кубарси ворвались 30 декабря, похитив роскошные часы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В то же время, 10 января в доме Жоана было похищено несколько ювелирных изделий.

Общая стоимость похищенных из обоих домов вещей составляет 6000 евро, полиция ведет расследование по данному делу.

По теме:
На заметку Реалу. Барселона выбила Альбасете в четвертьфинале Кубка Испании
ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом
ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита
фото lifestyle ограбление Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жоан Гарсия Пау Кубарси
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03 февраля 2026, 08:35 8
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение

Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро

Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии
Теннис | 03 февраля 2026, 17:39 5
Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии
Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии

Дарья в двух сетах уверенно справилась с Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 23:43
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
Бокс | 03.02.2026, 00:11
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 94
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 8
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 33
Футбол
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем