ФОТО. Футболистов Барселоны ограбили. Украли дорогие вещи
Пау Кубарси и Жоан Гарсия пострадали...
В домах футболистов «Барселоны» Жоана Гарсии и Пау Кубарси произошли кражи со взломом.
В дом Кубарси ворвались 30 декабря, похитив роскошные часы.
В то же время, 10 января в доме Жоана было похищено несколько ювелирных изделий.
Общая стоимость похищенных из обоих домов вещей составляет 6000 евро, полиция ведет расследование по данному делу.
🚨 The homes of Joan García and Pau Cubarsí were burgled.— Barça Insider (@theBarcaInsider) February 3, 2026
- Cubarsí’s home was broken into on December 30, when a luxury watch was stolen.
- Meanwhile, Joan’s home was robbed on January 10, with several pieces of jewelry taken.
The total value of the stolen items from both… pic.twitter.com/N1veOtPKQI
