Болонья – Милан – 0:3. Лофтус-Чик, Нкунку, Рабьо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А 2025/26
3 февраля прошел матч 23-го тура Серии А-2025/26 между командами Болонья и Милан.
Колетивы сыграли на стадионе Ренато Даль'Ара. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россонери.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за гостей отличились Рубен Лофтус-Чик, Кристофер Нкунку и Адриен Рабьо.
Серия А 2025/26. 23-й тур, 3 февраля
Болонья – Милан – 0:3
Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (пен.), Рабьо, 48
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Лофтус-Чик, 20 мин.
ГОЛ! 0:2 Нкунку, 39 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:3 Рабьо, 48 мин.
События матча
