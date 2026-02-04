Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья – Милан – 0:3. Лофтус-Чик, Нкунку, Рабьо. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Болонья
03.02.2026 21:45 – FT 0 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 февраля 2026, 00:28 |
167
0

Болонья – Милан – 0:3. Лофтус-Чик, Нкунку, Рабьо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А 2025/26

04 февраля 2026, 00:28 |
167
0
Болонья – Милан – 0:3. Лофтус-Чик, Нкунку, Рабьо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля прошел матч 23-го тура Серии А-2025/26 между командами Болонья и Милан.

Колетивы сыграли на стадионе Ренато Даль'Ара. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россонери.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Рубен Лофтус-Чик, Кристофер Нкунку и Адриен Рабьо.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 3 февраля

Болонья – Милан – 0:3

Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (пен.), Рабьо, 48

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Лофтус-Чик, 20 мин.

ГОЛ! 0:2 Нкунку, 39 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:3 Рабьо, 48 мин.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Милан).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Милан).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан), асcист Адриен Рабио.
По теме:
Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Арсенал – Челси – 1:0 (4:2). Канониры в финале. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Драма в конце игры: как забил Альбасете, почему отменили гол Феррана
Болонья Милан Болонья - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Кристофер Нкунку Рубен Лофтус-Чик пенальти Адриен Рабьо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Футбол | 03 февраля 2026, 05:30 7
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»

Бывший нападающий сборной Франции прокомментировал трансфер Жереми Жаке

ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита
Футбол | 03 февраля 2026, 23:29 0
ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита
ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита

Рональд Араухо отличился в матче 1/4 финала Кубка Испании против Альбасете

Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Футбол | 03.02.2026, 17:00
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03.02.2026, 08:35
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 03.02.2026, 05:55
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
02.02.2026, 23:57 1
Бокс
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 33
Футбол
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 8
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем