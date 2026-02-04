3 февраля прошел матч 23-го тура Серии А-2025/26 между командами Болонья и Милан.

Колетивы сыграли на стадионе Ренато Даль'Ара. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россонери.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Рубен Лофтус-Чик, Кристофер Нкунку и Адриен Рабьо.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 3 февраля

Болонья – Милан – 0:3

Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (пен.), Рабьо, 48

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Лофтус-Чик, 20 мин.

ГОЛ! 0:2 Нкунку, 39 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:3 Рабьо, 48 мин.