3 февраля на Ренато Далль Ара пройдет матч 23-го тура Серии А Италии, в котором Болонья встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болонья

Команда в 2024-м, с Тиаго Моттой, удивила выходом на пятое место. После этого бразильца забрали в Ювентус, и без него и в Серии А заметно утратили позиции, вернувшись в середину таблицы, и в Лиге чемпионов вяло дебютировали, не выйдя в плей-офф. И все же Итальяно оправдал доверие к себе, взяв с подопечными кубок.

Сейчас клуб смотрится не менее противоречиво. С одной стороны, итальянцы в Лиге Европы набрали пятнадцать очков, уверенно выйдя в плей-офф. Да и неплохи в Суперкубке (выбили Интер, но уступили Наполи) и в кубке Италии (прошли Парму и готовятся играть с Лацио). Но в Серии А, уверенно стартовав, заметно сдулись зимой - за два месяца там одна победа при трех ничьих и обилии поражений, в том числе безвольные 2:3 с Дженоа в прошлом туре.

Милан

Клуб не сумел спасти прошлый сезон как раз из-за Болоньи - он проиграл ей кубковый финал. До этого, под руководством Паулу Фонсеки и Сержиу Консейсау, были громкие неудачи: ранний вылет в плей-офф Лиги чемпионов и откат со второго на восьмое место в Серии А. Да, год назад Суперкубок все же сняли после тренерской рокировки - но это явно не было воспринято как сколько-нибудь ощутимая компенсация.

С лета команда играет под руководством Аллегри, что наконец-то вернулся на Сан-Сиро. Новый дебют был неудачен: дома проиграли Кремонезе. Но то поражение так и остается единственным (в Серии А - были еще кубковые 0:1 с Лацио и 0:2 против Наполи в Суперкубке), так что не удивительно, что это главный преследователь для соседнего Милана. Мешает обилие ничьих - вот и с Ромой в прошлом туре закончили 1:1.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках клубы чередовали победы друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев, что явно на спаде. Ставим на то, что этим воспользуются мотивированные гости, добыв тут победу (коэффициент - 2,18 по линии БК betking).