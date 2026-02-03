Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Болонья
03.02.2026 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 03 февраля 2026, 15:02
130
0

Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 февраля и начнется в 21:45 по Киеву

03 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 03 февраля 2026, 15:02
130
0
Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля на Ренато Далль Ара пройдет матч 23-го тура Серии А Италии, в котором Болонья встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болонья

Команда в 2024-м, с Тиаго Моттой, удивила выходом на пятое место. После этого бразильца забрали в Ювентус, и без него и в Серии А заметно утратили позиции, вернувшись в середину таблицы, и в Лиге чемпионов вяло дебютировали, не выйдя в плей-офф. И все же Итальяно оправдал доверие к себе, взяв с подопечными кубок.

Сейчас клуб смотрится не менее противоречиво. С одной стороны, итальянцы в Лиге Европы набрали пятнадцать очков, уверенно выйдя в плей-офф. Да и неплохи в Суперкубке (выбили Интер, но уступили Наполи) и в кубке Италии (прошли Парму и готовятся играть с Лацио). Но в Серии А, уверенно стартовав, заметно сдулись зимой - за два месяца там одна победа при трех ничьих и обилии поражений, в том числе безвольные 2:3 с Дженоа в прошлом туре.

Милан

Клуб не сумел спасти прошлый сезон как раз из-за Болоньи - он проиграл ей кубковый финал. До этого, под руководством Паулу Фонсеки и Сержиу Консейсау, были громкие неудачи: ранний вылет в плей-офф Лиги чемпионов и откат со второго на восьмое место в Серии А. Да, год назад Суперкубок все же сняли после тренерской рокировки - но это явно не было воспринято как сколько-нибудь ощутимая компенсация.

С лета команда играет под руководством Аллегри, что наконец-то вернулся на Сан-Сиро. Новый дебют был неудачен: дома проиграли Кремонезе. Но то поражение так и остается единственным (в Серии А - были еще кубковые 0:1 с Лацио и 0:2 против Наполи в Суперкубке), так что не удивительно, что это главный преследователь для соседнего Милана. Мешает обилие ничьих - вот и с Ромой в прошлом туре закончили 1:1.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках клубы чередовали победы друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев, что явно на спаде. Ставим на то, что этим воспользуются мотивированные гости, добыв тут победу (коэффициент - 2,18 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Болонья
3 февраля 2026 -
21:45
Милан
Победа Милана 2.18 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Трабзонспор – Фетхиеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка лиги
Ницца – Монпельє. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции
Болонья Милан Болонья - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03 февраля 2026, 07:47 3
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны

В услугах 23-летнего Константина Вивчаренко заинтересованы клубы из нескольких стран

Вячеслав СУРКИС: «Динамо отдаст все силы в матче против Атлетико»
Футбол | 03 февраля 2026, 13:31 0
Вячеслав СУРКИС: «Динамо отдаст все силы в матче против Атлетико»
Вячеслав СУРКИС: «Динамо отдаст все силы в матче против Атлетико»

Голкипер U-19 рассказал о подготовке к поединку Юношеской лиги УЕФА

Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Футбол | 02.02.2026, 18:53
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Бокс | 02.02.2026, 15:42
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
Футбол | 03.02.2026, 06:23
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 22
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 5
Футбол
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
02.02.2026, 00:31 1
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 7
Теннис
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем