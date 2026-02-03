ФОТО. Работа Динамо на сборах. Начался новый тренировочный микроцикл

После двух выходных дней киевское «Динамо» вернулось к работе на подготовительном сборе в Турции, начав новый тренировочный микроцикл.

До завершения турецкого сбора киевлянам осталось две недели. В понедельник, 2 февраля, команда провела одну, однако продолжительную тренировку.

Работа началась в тренажерном зале отеля. Игроки выполнили комплекс упражнений для укрепления мышц кора, а также упражнения на активацию, чтобы как следует подготовиться к нагрузкам на поле после выходных.

Далее футболисты переместились на зеленый газон – путь от отеля до тренировочного поля занимает всего несколько минут, поэтому игроки преодолевают его пешком. Здесь работа началась с активной разминки с использованием достаточно высоких барьеров.

Во время основных упражнений команда сначала работала над передачами. Далее начались упражнения на удержание мяча, при этом игроки были разделены на две команды, задачей каждой из которых было завести мяч в зону за линию квадрата, ограниченную фишками.

Завершилась тренировка беговой работой. Все полевые игроки небольшими группами выполнили серию спринтов, сначала – с весом в виде саней, привязанных к телу тросом, а затем – без веса.

Во вторник и среду, 3–4 февраля, команда Игоря Костюка проведет по две тренировки, а в четверг, 5 февраля, сыграет свой четвертый контрольный матч на турецком сборе – с ровенским «Вересом».

Фотогалерея