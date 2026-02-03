Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Работа Динамо на сборах. Начался новый тренировочный микроцикл
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 13:17 |
394
0

ФОТО. Работа Динамо на сборах. Начался новый тренировочный микроцикл

До окончания подготовительных сборов Турции осталось две недели

03 февраля 2026, 13:17 |
394
0
ФОТО. Работа Динамо на сборах. Начался новый тренировочный микроцикл
ФК Динамо

После двух выходных дней киевское «Динамо» вернулось к работе на подготовительном сборе в Турции, начав новый тренировочный микроцикл.

До завершения турецкого сбора киевлянам осталось две недели. В понедельник, 2 февраля, команда провела одну, однако продолжительную тренировку.

Работа началась в тренажерном зале отеля. Игроки выполнили комплекс упражнений для укрепления мышц кора, а также упражнения на активацию, чтобы как следует подготовиться к нагрузкам на поле после выходных.

Далее футболисты переместились на зеленый газон – путь от отеля до тренировочного поля занимает всего несколько минут, поэтому игроки преодолевают его пешком. Здесь работа началась с активной разминки с использованием достаточно высоких барьеров.

Во время основных упражнений команда сначала работала над передачами. Далее начались упражнения на удержание мяча, при этом игроки были разделены на две команды, задачей каждой из которых было завести мяч в зону за линию квадрата, ограниченную фишками.

Завершилась тренировка беговой работой. Все полевые игроки небольшими группами выполнили серию спринтов, сначала – с весом в виде саней, привязанных к телу тросом, а затем – без веса.

Во вторник и среду, 3–4 февраля, команда Игоря Костюка проведет по две тренировки, а в четверг, 5 февраля, сыграет свой четвертый контрольный матч на турецком сборе – с ровенским «Вересом».

Фотогалерея

По теме:
Левый Берег и Виктория Сумы провели результативный спарринг
Рух Львов – Младост Донья Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Шахтер провел утреннюю тренировку перед спаррингом в Турции
Динамо Киев видео фото чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 18:53 1
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины

Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе амстердамского клуба «Аякс»

В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Футбол | 02 февраля 2026, 22:02 2
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой

Алексей Сыч может присоединиться к донецкому клубу

Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Бокс | 02.02.2026, 15:42
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
Футбол | 03.02.2026, 12:25
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте
Футбол | 03.02.2026, 13:47
ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте
ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
В УАФ обратились к сборной Украины после фиаско с Францией на Евро-2026
В УАФ обратились к сборной Украины после фиаско с Францией на Евро-2026
01.02.2026, 10:47 2
Футзал
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 21
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем