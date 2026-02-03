Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 февраля 2026, 13:41 |
232
0

716 дней ожидания. Сможет ли МЮ наконец-то победить в 5 матчах подряд?

Для этого МЮ нужно одолеть в двух следующих турах АПЛ Тоттенхэм Хотспур и Вест Хэм Юнайтед

03 февраля 2026, 13:41 |
232
0
716 дней ожидания. Сможет ли МЮ наконец-то победить в 5 матчах подряд?
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед не выигрывает в пяти матчах подряд во всех турнирах уже 716 дней.

Эта тема давно у всех на слуху из-за социальной активности одного из болельщиков «красных дьяволов».

В этой связи известный статистический портал Opta проанализировал результаты всех команд АПЛ текущего сезона и опубликовал количество дней, прошедшее с того момента, когда каждый клуб лиги последний раз выиграл 5 поединков подряд во всех турнирах.

Челси – текущий рекордсмен лиги. Лишь 3 дня прошло с тех пор, как «синие» одержали 5 побед в своей серии.

Больше всего ждет своей серии из 5 побед Брентфорд – 2029 дней.

Количество дней, прошедшее с того момента, когда каждая команда АПЛ текущего сезона последний раз победила в 5 матчах подряд во всех турнирах

  • 3 – Челси
  • 38 – Астон Вилла
  • 38 – Манчестер Сити
  • 91 – Арсенал
  • 133 – Ливерпуль
  • 169 – Лидс Юнайтед
  • 276 – Бернли
  • 283 – Вулверхэмптон
  • 293 – Ньюкасл Юнайтед
  • 311 – Кристал Пэлас
  • 332 – Брайтон
  • 388 – Ноттингем Форест
  • 488 – Тоттенхэм Хотспур
  • 716 – Манчестер Юнайтед
  • 1118 – Фулхэм
  • 1557 – Борнмут
  • 1784 – Сандерленд
  • 1834 – Вест Хэм Юнайтед
  • 1949 – Эвертон
  • 2029 – Брентфорд
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Манчестер Юнайтед Челси Тоттенхэм Вест Хэм
Сергей Турчак Источник: Instagram
