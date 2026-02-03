716 дней ожидания. Сможет ли МЮ наконец-то победить в 5 матчах подряд?

Манчестер Юнайтед не выигрывает в пяти матчах подряд во всех турнирах уже 716 дней.

Эта тема давно у всех на слуху из-за социальной активности одного из болельщиков «красных дьяволов».

В этой связи известный статистический портал Opta проанализировал результаты всех команд АПЛ текущего сезона и опубликовал количество дней, прошедшее с того момента, когда каждый клуб лиги последний раз выиграл 5 поединков подряд во всех турнирах.

Челси – текущий рекордсмен лиги. Лишь 3 дня прошло с тех пор, как «синие» одержали 5 побед в своей серии.

Больше всего ждет своей серии из 5 побед Брентфорд – 2029 дней.

Количество дней, прошедшее с того момента, когда каждая команда АПЛ текущего сезона последний раз победила в 5 матчах подряд во всех турнирах