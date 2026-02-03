716 дней ожидания. Сможет ли МЮ наконец-то победить в 5 матчах подряд?
Для этого МЮ нужно одолеть в двух следующих турах АПЛ Тоттенхэм Хотспур и Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед не выигрывает в пяти матчах подряд во всех турнирах уже 716 дней.
Эта тема давно у всех на слуху из-за социальной активности одного из болельщиков «красных дьяволов».
В этой связи известный статистический портал Opta проанализировал результаты всех команд АПЛ текущего сезона и опубликовал количество дней, прошедшее с того момента, когда каждый клуб лиги последний раз выиграл 5 поединков подряд во всех турнирах.
Челси – текущий рекордсмен лиги. Лишь 3 дня прошло с тех пор, как «синие» одержали 5 побед в своей серии.
Больше всего ждет своей серии из 5 побед Брентфорд – 2029 дней.
Количество дней, прошедшее с того момента, когда каждая команда АПЛ текущего сезона последний раз победила в 5 матчах подряд во всех турнирах
- 3 – Челси
- 38 – Астон Вилла
- 38 – Манчестер Сити
- 91 – Арсенал
- 133 – Ливерпуль
- 169 – Лидс Юнайтед
- 276 – Бернли
- 283 – Вулверхэмптон
- 293 – Ньюкасл Юнайтед
- 311 – Кристал Пэлас
- 332 – Брайтон
- 388 – Ноттингем Форест
- 488 – Тоттенхэм Хотспур
- 716 – Манчестер Юнайтед
- 1118 – Фулхэм
- 1557 – Борнмут
- 1784 – Сандерленд
- 1834 – Вест Хэм Юнайтед
- 1949 – Эвертон
- 2029 – Брентфорд
