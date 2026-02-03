Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте
Чемпионат Португалии
Каза Пия
02.02.2026 22:45 – FT 2 : 1
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 февраля 2026, 13:51 | Обновлено 03 февраля 2026, 14:13
795
2

ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте

В другом поединке дня в Португалии Брага взяла три очка в гостях

03 февраля 2026, 13:51 | Обновлено 03 февраля 2026, 14:13
795
2 Comments
ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 февраля состоялись два матча 20-го тура чемпионата Португалии.

Порту на выезде потерпел сенсационное поражение от команды Каза Пия (1:2).

В другом поединке дня Брага взяла три очка в гостях в игре с AVS (4:0).

Порту удерживает лидерство, но ощущает преследование Спортинга, а также Бенфики, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Лидеры в Португалии: Порту (55 очков), Спортинг (51), Бенфика (46), Брага (36), Жил Висенте (34).

Чемпионат Португалии. 2 февраля, 20-й тур

Каза Пия – Порту – 2:1

Голы: Ларрасабаль, 12, Гуларт, 45 – Пабло Росарио, 46

AVS – Брага – 0:4

Голы: Рикарду Орта, 7, Родриго Саласар, 30, Пау Виктор, 80, 83

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 20 18 1 1 41 - 6 09.02.26 22:45 Порту - Спортинг Лиссабон02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС 55
2 Спортинг Лиссабон 20 16 3 1 54 - 11 09.02.26 22:45 Порту - Спортинг Лиссабон01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве 51
3 Бенфика 20 13 7 0 42 - 11 08.02.26 22:30 Бенфика - Алверка01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика 46
4 Брага 20 10 6 4 41 - 18 08.02.26 20:00 Брага - Риу Аве02.02.26 АВС 0:4 Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика 36
5 Жил Висенте 20 9 7 4 29 - 16 07.02.26 17:30 Морейренсе - Жил Висенте01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте 34
6 Морейренсе 20 9 3 8 26 - 27 07.02.26 17:30 Морейренсе - Жил Висенте30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе 30
7 Фамаликау 20 8 5 7 24 - 19 09.02.26 20:45 Фамаликау - АВС01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора 29
8 Эшторил 20 8 5 7 41 - 33 07.02.26 20:00 Эшторил - Тондела31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка 29
9 Витория Гимараеш 20 8 4 8 21 - 27 07.02.26 22:30 Арока - Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш 28
10 Алверка 20 7 3 10 20 - 34 08.02.26 22:30 Бенфика - Алверка31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка 24
11 Насьонал 20 5 5 10 27 - 30 08.02.26 17:30 Насьонал - Каза Пия01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал 20
12 Эштрела Амадора 20 4 8 8 24 - 37 07.02.26 17:30 Эштрела Амадора - Санта Клара31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора 20
13 Риу Аве 20 4 8 8 22 - 38 08.02.26 20:00 Брага - Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве 20
14 Арока 20 5 5 10 23 - 44 07.02.26 22:30 Арока - Витория Гимараеш31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте 20
15 Каза Пия 20 4 6 10 22 - 39 08.02.26 17:30 Насьонал - Каза Пия02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш 18
16 Санта Клара 20 4 5 11 16 - 25 07.02.26 17:30 Эштрела Амадора - Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту 17
17 Тондела 20 3 4 13 12 - 33 07.02.26 20:00 Эшторил - Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока 13
18 АВС 20 0 5 15 14 - 51 09.02.26 20:45 Фамаликау - АВС02.02.26 АВС 0:4 Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС 5
Полная таблица

События матча

79’
Вильям Гомес (Порту) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Паулино Росарио (Порту), асcист Алберту Кошта.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Гуларт (Каза Пия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Гаиска Ларрасабаль (Каза Пия), асcист Джереми Ливолант.
По теме:
Товарищеские матчи, 2 февраля. Ничья Вереса, разгром от Эпицентра
Эпицентр – Фратрия – 3:0. Дубль Ковальца. Видео голов и обзор матча
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
чемпионат Португалии по футболу Брага AVS Порту Каза Пия видео голов и обзор Рикарду Орта Родриго Саласар Пау Виктор Спортинг Лиссабон Бенфика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Футбол | 03 февраля 2026, 12:00 5
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  

Обозреватель Sport.ua – о глобальном кризисе одной из самых самобытных команд АПЛ    

В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Футбол | 02 февраля 2026, 22:02 2
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой

Алексей Сыч может присоединиться к донецкому клубу

Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Бокс | 02.02.2026, 15:42
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы
Футбол | 03.02.2026, 13:44
Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы
Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
Футбол | 02.02.2026, 20:01
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Ну це нічия Бенфіки здалася як програш, а тут програш Порту який нічого Бенфіці не дає. Хіба Спортінгу, який вже ближче до лідера ніж Бенфіка до Спортинга як конкурента за можливість грати в ЛЧ. І якщо перед тим було три пункти, то тепер 5 пунктів до другого місця у Бенфіки.
Ответить
0
NM16071
На якому хвості. Бенфіка взагалі 9 очок відстає. Ну ще за Сопртинг такс сяк, можна подумати.
Ответить
0
Популярные новости
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 21
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем