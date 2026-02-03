ВИДЕО. Порту потерпел сенсационную неудачу. Спортинг и Бенфика – на хвосте
В другом поединке дня в Португалии Брага взяла три очка в гостях
Вечером 2 февраля состоялись два матча 20-го тура чемпионата Португалии.
Порту на выезде потерпел сенсационное поражение от команды Каза Пия (1:2).
В другом поединке дня Брага взяла три очка в гостях в игре с AVS (4:0).
Порту удерживает лидерство, но ощущает преследование Спортинга, а также Бенфики, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Лидеры в Португалии: Порту (55 очков), Спортинг (51), Бенфика (46), Брага (36), Жил Висенте (34).
Чемпионат Португалии. 2 февраля, 20-й тур
Каза Пия – Порту – 2:1
Голы: Ларрасабаль, 12, Гуларт, 45 – Пабло Росарио, 46
AVS – Брага – 0:4
Голы: Рикарду Орта, 7, Родриго Саласар, 30, Пау Виктор, 80, 83
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|20
|18
|1
|1
|41 - 6
|09.02.26 22:45 Порту - Спортинг Лиссабон02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС
|55
|2
|Спортинг Лиссабон
|20
|16
|3
|1
|54 - 11
|09.02.26 22:45 Порту - Спортинг Лиссабон01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве
|51
|3
|Бенфика
|20
|13
|7
|0
|42 - 11
|08.02.26 22:30 Бенфика - Алверка01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика
|46
|4
|Брага
|20
|10
|6
|4
|41 - 18
|08.02.26 20:00 Брага - Риу Аве02.02.26 АВС 0:4 Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика
|36
|5
|Жил Висенте
|20
|9
|7
|4
|29 - 16
|07.02.26 17:30 Морейренсе - Жил Висенте01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте
|34
|6
|Морейренсе
|20
|9
|3
|8
|26 - 27
|07.02.26 17:30 Морейренсе - Жил Висенте30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе
|30
|7
|Фамаликау
|20
|8
|5
|7
|24 - 19
|09.02.26 20:45 Фамаликау - АВС01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора
|29
|8
|Эшторил
|20
|8
|5
|7
|41 - 33
|07.02.26 20:00 Эшторил - Тондела31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка
|29
|9
|Витория Гимараеш
|20
|8
|4
|8
|21 - 27
|07.02.26 22:30 Арока - Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш
|28
|10
|Алверка
|20
|7
|3
|10
|20 - 34
|08.02.26 22:30 Бенфика - Алверка31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка
|24
|11
|Насьонал
|20
|5
|5
|10
|27 - 30
|08.02.26 17:30 Насьонал - Каза Пия01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал
|20
|12
|Эштрела Амадора
|20
|4
|8
|8
|24 - 37
|07.02.26 17:30 Эштрела Амадора - Санта Клара31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора
|20
|13
|Риу Аве
|20
|4
|8
|8
|22 - 38
|08.02.26 20:00 Брага - Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве
|20
|14
|Арока
|20
|5
|5
|10
|23 - 44
|07.02.26 22:30 Арока - Витория Гимараеш31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте
|20
|15
|Каза Пия
|20
|4
|6
|10
|22 - 39
|08.02.26 17:30 Насьонал - Каза Пия02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш
|18
|16
|Санта Клара
|20
|4
|5
|11
|16 - 25
|07.02.26 17:30 Эштрела Амадора - Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту
|17
|17
|Тондела
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|07.02.26 20:00 Эшторил - Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока
|13
|18
|АВС
|20
|0
|5
|15
|14 - 51
|09.02.26 20:45 Фамаликау - АВС02.02.26 АВС 0:4 Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС
|5
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – о глобальном кризисе одной из самых самобытных команд АПЛ
Алексей Сыч может присоединиться к донецкому клубу