Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ

Английский вингер Рахим Стерлинг продолжит карьеру в лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Canto das Transferências.

По информации источника, 32-летний футболист и гранд чемпионата Португалии согласовали контракт до лета 2028 года. Стерлинг присоединился к «Бенфике» на правах свободного агента, после того как он покинул «Челси» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг не провел ни одного матча во всех турнирах. При этом, англичанин получал зарплату в размере более 300 тысяч фунтов в неделю – пятую по размерам в АПЛ.

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

