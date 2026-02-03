Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Рахим Стерлинг продолжит карьеру в Лиссабоне
Английский вингер Рахим Стерлинг продолжит карьеру в лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Canto das Transferências.
По информации источника, 32-летний футболист и гранд чемпионата Португалии согласовали контракт до лета 2028 года. Стерлинг присоединился к «Бенфике» на правах свободного агента, после того как он покинул «Челси» в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Рахим Стерлинг не провел ни одного матча во всех турнирах. При этом, англичанин получал зарплату в размере более 300 тысяч фунтов в неделю – пятую по размерам в АПЛ.
В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов.
