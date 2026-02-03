Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Португалия
03 февраля 2026, 11:21 | Обновлено 03 февраля 2026, 11:24
1666
0

Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ

Рахим Стерлинг продолжит карьеру в Лиссабоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Английский вингер Рахим Стерлинг продолжит карьеру в лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Canto das Transferências.

По информации источника, 32-летний футболист и гранд чемпионата Португалии согласовали контракт до лета 2028 года. Стерлинг присоединился к «Бенфике» на правах свободного агента, после того как он покинул «Челси» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг не провел ни одного матча во всех турнирах. При этом, англичанин получал зарплату в размере более 300 тысяч фунтов в неделю – пятую по размерам в АПЛ.

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов.

По теме:
Жирона решила не подписывать новых игроков, так как доверяет украинцу
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал одного из лучших бомбардиров Первой лиги
Семеньо и другие. Какими были самые дорогие трансферы этой зимой?
Рахим Стерлинг Анатолий Трубин Георгий Судаков трансферы чемпионат Португалии по футболу свободный агент Челси
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
